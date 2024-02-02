Льюис Хэмилтон будет защищать цвета «Феррари»

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Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон будет выступать за команду «Феррари» с сезона 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Сезон-2024 Хэмилтон проведет в составе «Мерседеса». Британец заключил с «Феррари» многолетний контракт. По окончании сезона-2024 «Феррари» покинет испанский пилот Карлос Сайнс – младший.

«Я провел потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе, – приводит комментарий Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса». – «Мерседес» был частью моей жизни с 13 лет, это место, где я вырос, поэтому решение уйти было одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов. Я буду вечно благодарен «Мерседесу» за невероятную поддержку, благодарен Тото Вольфу (генеральному директору команды) за его дружбу и лидерство, и я хочу вместе финишировать на высоком уровне. Я на 100% полон решимости показать наилучшие результаты в этом сезоне и сделать свой последний год в составе команды незабываемым».

С 2007 по 2013 год Хэмилтон выступал за «Макларен», в составе которого стал чемпионом мира в 2008 году. С «Мерседесом» он выиграл чемпионат мира в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По числу титулов Хэмилтон делит рекорд с немцем Михаэлем Шухмахером. По итогам прошлого сезона британский пилот занял третье место в общем зачете. Он является рекордсменом «Формулы-1» по победам (103), поулам (104) и подиумам (195).