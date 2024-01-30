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По следам взрыва в Бинагадинском районе арестованы 2 человека

По следам взрыва в Бинагадинском районе арестованы 2 человека

В связи со взрывом и пожаром в мебельном цехе, расположенном в Бинагадинском районе города Баку, арестованы 2 человека.

Данную информацию распространила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в связи со взрывом и пожаром, произошедшими 15 января в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, в результате которого погибли 10 человек, 23 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры начато расследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В результате предварительных следственных действий были выявлены противоправные действия 2-х лиц. Следствием установлено, что взрыв произошел в результате превышения предела минимальной концентрации смеси древесной пыли, образующейся при обработке древесных материалов, и паров химсодержащих материалов.

Так, на основе собранных доказательств возникли обоснованные подозрения в том, что акционер и фактический владелец открытого акционерного общества «Bakı Ağac Emalı» Таги Ибрагимов проявил халатность, неправильно организовав работу по соблюдению правил пожарной безопасности на предприятии, не дал необходимых руководящих указаний для устранения ранее выявленных серьезных нарушений законодательства о пожарной безопасности. Тогрул Рзаев, который фактически управлял ОАО, как лицо, ответственное за обеспечение выполнения правил пожарной безопасности, допустил нарушения в этой сфере, и в результате взрыва и пожара, произошедших из-за неспособности предприятия обеспечить пожарную безопасность, а также в связи с необеспечением очистки от горючих отходов и пыли, погибли 10 человек, пострадали 23 человека. Также был причинен значительный материальный ущерб ОАО и находящемуся рядом недвижимому имуществу.

Таги Ибрагимов привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.3 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), а Тогрул Рзаев – по статье 225.3 УК (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На основании представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Будет обеспечено предоставление общественности дополнительной информации о ходе и результатах расследования.

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