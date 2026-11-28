Спасатели нашли тело утонувшего в канале Тахтакерпю – Джейранбатан ребенка.

В результате поисково-спасательной операции было обнаружено тело жителя Сиязанского района Г. Аллахвердиева (2013 г.р.).

21:33 В Сиязани двое малолетних детей упали в канал Тахтакерпю – Джейранбатан во время игры.

Одного из детей, Омара Зейналлы, удалось спасти. Он доставлен в больницу. Поиски второго ребенка — Гусейна Аллахвердиева продолжаются.

К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.