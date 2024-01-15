При взрыве в Бинагади погибли 7 человек, четверо пострадали (обновлено, фото, видео)

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23:09 В Сети распространились кадры момента взрыва в цехе в Бинагади.



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22:59 Пострадавшие (2 взрослых и 2 детей) в результате взрыва, не сопровождавшегося возгоранием, в здании общежития на улице Я.Мамедова в городе Сумгайыт госпитализированы в медицинские учреждения при Сумгайытском медицинском центре. Об этом говорится в сообщении TƏBİB.

Мужчина, 1986 года рождения и женщина, 1990 года рождения были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, а подростки 2013 и 2008 годов рождения (мальчик и девочка) – в детскую больницу.

Состояние мужчины оценивается как стабильное, а остальных – средней степени тяжести.

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21:50 Тело еще одного человека извлекли из-под завалов в Баку. Число погибших в результате взрыва и пожара в цехе в Бинагади таким образом достигло 7 человек.

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20:26 Силами МЧС продолжается поисково-спасательная операция в связи со взрывом в цехе, расположенным по адресу город Баку, Бинагадинский район, улица А. Кунанбаева.

В настоящее проводится непрерывная поисково-спасательная операция, с учетом вероятности присутствия человека или лиц, оставшихся под обломками здания.

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17:25 Число погибших в результате взрыва и пожара в цехе в Бинагади достигло 6 человек.

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15:02 Возбуждено уголовное дело по факту пожара в мебельном цехе.

Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МЧС.

Согласно информации, на основании поступившей информации о взрыве в мебельном цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, к месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники прокуратуры и силы МЧС.

Благодаря принятым необходимым и неотложным мерам огонь был локализован.

Продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара с привлечением специальной техники и живой силы.

В ходе предварительного расследования под завалами были обнаружены тела 3 человек.

В результате инцидента 24 человека получили травмы различной степени тяжести. 6 пострадавших выписаны домой после оказания первичной медико-санитарной помощи, лечение остальных продолжается. Им оказаны необходимые медицинские услуги, состояние стабильное.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3, 314.3 УК АР, возбуждено уголовное дело, создана следственная группа.

Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва, объема причиненного ущерба, а также других обстоятельств.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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14:55 Как сообщили в пресс-службе МЧС, три человека были извлечены спасателями из-под завалов живыми и переданы бригаде скорой медицинской помощи, проведена эвакуация находившихся в цехе и находящихся поблизости граждан.

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14:44 В связи со взрывом и пожаром в цехе в Бинагадинском районе города Баку для на место происшествия привлечены 3 собаки кинологической службы МЧС в связи с тем, что под завалами могут находится люди.

В результате взрыва и пожара пострадали 24 человека, сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, одному из пострадавших была оказана первая помощь. 23 человека были госпитализированы в медицинские учреждения.

10 человек, пострадавших в результате пожара, эвакуированы в Клинический медицинский центр.

14 человек с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в ожоговый центр, действующий при Медицинском центре имени Нариманова.

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13:53 Благодаря необходимым и срочным мерам, предпринятым силами МЧС, пожар в цехе, расположенном на ул. А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, локализован.

Как сообщили в МЧС, в настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара и ликвидации последствий происшествия.

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13:25 В связи со взрывом в цехе по улице А.Кунанбаева в Баку в настоящее время на месте происшествия находятся заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов и сотрудники управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Совместно с соответствующими государственными органами проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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13:05 Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва в цехе в Баку, передает АПА.

На место происшествия прибыл начальник Государственной службы пожарной охраны МЧС Асиф Мамедли.

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12:53 15 января в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступила информация о взрыве в цехе вблизи улицы А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в TƏBİB, на место происшествия были направлены 15 бригад скорой помощи.

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12:30 В Баку горит мебельный цех.

Как сообщает МЧС, на горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в мебельном цехе на ул. Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.

На территорию привлечены соответствующие силы МЧС.