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Сын Вагита Алекперова займется утилизацией шин

Сын Вагита Алекперова займется утилизацией шин

Холдинг «Экто», принадлежащий Юсуфу Алекперову, сыну основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, собирается войти в бизнес по утилизации отработанных шин.

Так, входящая в «Экто» транспортная компания «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВТБ) собирается приобрести компанию «Премио Крамб», которая занимается переработкой шин в резиновую крошку в Ленинградской области, сообщает «Коммерсант». Данная продукция используется в дорожном строительстве, при укладке спортивных покрытий, для производства резиновой плитки.

Данная сделка уже согласована ФАС.

По мнению экспертов, покупка нового актива позволит «Экто» впоследствии масштабировать бизнес по переработке шин в другие регионы.

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