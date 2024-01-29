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Трехкратный чемпион Эстонии сменит название на «Виймси ФК Карабах»

Трехкратный чемпион Эстонии сменит название на «Виймси ФК Карабах»

Эстонский футзальный клуб «Виймси СМСРАХА» сменил владельца, которым стал азербайджанский предприниматель Эмин Муншиев, проживающий в этой стране, сообщает «Азериспорт».

Отмечается, что на днях команда изменит название и станет «Виймси ФК Карабах».

Муншиев, являющийся владельцем сети фастфуда, стал президентом клуба, а его компаньон Бахтияр Джабраилов – вице-президентом. Бывший руководитель мини-футбольной команды «Карабах» (Москва) Эльнур Велиев назначен спортивным директором.

Эстонский мини-футбольный клуб ранее трижды выиграл чемпионат Эстонии и выступил в Лиге чемпионов.

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