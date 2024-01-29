Трехкратный чемпион Эстонии сменит название на «Виймси ФК Карабах»

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Эстонский футзальный клуб «Виймси СМСРАХА» сменил владельца, которым стал азербайджанский предприниматель Эмин Муншиев, проживающий в этой стране, сообщает «Азериспорт».

Отмечается, что на днях команда изменит название и станет «Виймси ФК Карабах».

Муншиев, являющийся владельцем сети фастфуда, стал президентом клуба, а его компаньон Бахтияр Джабраилов – вице-президентом. Бывший руководитель мини-футбольной команды «Карабах» (Москва) Эльнур Велиев назначен спортивным директором.

Эстонский мини-футбольный клуб ранее трижды выиграл чемпионат Эстонии и выступил в Лиге чемпионов.