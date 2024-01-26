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Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США

Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.

«В случае, если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно возводить эти барьеры», – сказал Эбботт в интервью симпатизирующему республиканцам журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

На дополнительный вопрос интервьюера, каким губернатор Техаса видит дальнейшее развитие событий, последний подтвердил, что в штате намерены «продолжать расширять масштабы возводимых заграждений».

«Тем не менее, я считаю, что вся эта ситуация разрешится к 20 января следующего года, поскольку следующий президент США будет приведен к присяге… и обеспечит безопасность наших границ», – сказал Эбботт.

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