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Украинский налет парализовал работу российского газового гиганта

Украинский налет парализовал работу российского газового гиганта

Атака украинских беспилотников на газовый терминал «Новатэка» в Усть-Луге Ленинградской области парализовала работу расположенного поблизости завода указанной компании.

Упомянутый завод, расположенный на побережье Балтийского моря, приостановил все операции после сегодняшней атаки дронов, сообщает Bloomberg.

Специализирующаяся на добыче и переработке природного газа компания «Новатэк» входит в десятку крупнейших частных компаний РФ. Она принадлежит близкому к Кремлю олигарху Леониду Михельсону.

В Усть Луге находятся причальный терминал и завод, занимающийся переработкой газового конденсата в керосин, мазут и дизельную фракцию. По итогам минувшего года через причалы ООО «Новатэк-Усть-Луга» было экспортировано более 7 млн тонн нефтепродуктов.

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