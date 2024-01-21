Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео)

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В Ленинградской области России загорелся газовый терминал. Перед пожаром очевидцы слышали два взрыва. Об этом говорится в сообщении Telegram-каналов Mash и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. По информации источника, с предприятия эвакуировали около 150 человек.

Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших в результате нет.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новотек» в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса», – сообщил губернатор.

При этом российское издание «Фонтанка» сообщает, что летели два беспилотника.

«Силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга. При подлете к городу они изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района Ленобласти. Около 3.20 атаковали газохранилище «Новатэк», – говорится в сообщении.

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