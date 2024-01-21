Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео) |
Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет |
Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео) |
Колумбия выслала азербайджанского мошенника |
No comment: Экс-лидеры армянских сепаратистов под замком (фото) |
Украина обозначила условия переговоров с Россией (видео) |
ВСУ сменили тактику боевых действий |
Марков: 20 января стало началом больших трагедий |
Бюльбюльоглу: Советская армия совершила беспрецедентную расправу (фото) |
Главное Армия

Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео)

Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео)

В Ленинградской области России загорелся газовый терминал. Перед пожаром очевидцы слышали два взрыва. Об этом говорится в сообщении Telegram-каналов Mash и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. По информации источника, с предприятия эвакуировали около 150 человек.

Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших в результате нет.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новотек» в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса», – сообщил губернатор.

При этом российское издание «Фонтанка» сообщает, что летели два беспилотника.

«Силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга. При подлете к городу они изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района Ленобласти. Около 3.20 атаковали газохранилище «Новатэк», – говорится в сообщении.

ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!

Теги:
Из этой рубрики
Буданов воздержался от смелых прогнозов на текущий год
Армия

Буданов воздержался от смелых прогнозов на текущий год

2024/01/21, 12:36
Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео)
Армия

Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео)

2024/01/21, 12:17
В России подтвердили гибель командира подбитого Ил-22
Армия

В России подтвердили гибель командира подбитого Ил-22

2024/01/21, 11:24
Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет
Армия

Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет

2024/01/21, 11:09
ВСУ уничтожили еще 10 вражеских танков и 760 военнослужащих
Армия

ВСУ уничтожили еще 10 вражеских танков и 760 военнослужащих

2024/01/21, 10:40
Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео)
Армия

Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео)

2024/01/21, 09:58
Сежурне отрицает присутствие французских наёмников в Украине
Армия

Сежурне отрицает присутствие французских наёмников в Украине

2024/01/21, 09:32
ВВС Израиля нанесли удар по Ливану (видео)
Армия

ВВС Израиля нанесли удар по Ливану (видео)

2024/01/21, 09:30
Зеленский: Будут новые оборонные пакеты
Армия

Зеленский: Будут новые оборонные пакеты

2024/01/21, 00:06