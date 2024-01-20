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«Посмотрим». Диписточник «Минвала» назвал причины отказа Баку принять Тойво Клаара

«Посмотрим». Диписточник «Минвала» назвал причины отказа Баку принять Тойво Клаара

Очередное турне Тойво Клаара, спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу, осталось незавершенным. Европейский эмиссар провел переговоры в Ереване, высоко оценил двусторонние контакты между Баку и Ереваном, но в Баку что было бы логично с точки зрения посреднической версии, так и не приехал.

Менее всего это повод в очередной раз заводить в соцсетях заунывную пластинку на тему «вот, Армения идет в Европу, а мы нет». Если кто забыл, идти в Европу, оставаясь членами ОДКБ и ЕАЭС, получится не очень. И причины у «неприезда» Тойво Клаара в Баку совсем другие.

Как стало известно Minval из информированных дипломатических источников, для начала, отказ Баку принять у себя Тойво Клаара в качестве посредника связан с тем, что в Азербайджане в разгаре подготовка к досрочным президентским выборам. Когда писаные и неписаные правила политики требуют «ставить на паузу» такого рода дипломатические встречи до окончания выборов. В «горячее время» предвыборной кампании фраза насчет «напряженного графика» — это уже не дипломатическая оговорка.

Более того, Азербайджан готовится к конференции COP29, и это тоже оказывает свое влияние на рабочий график и президента, и министра иностранных дел. Так что на визиты европосредников и долгое обсуждение, что сказали господину Клаару в Ереване, у Баку действительно нет времени.

И, наконец, самое главное. Тойво Клаар — не просто представитель Евросоюза. Он не едет в Баку для того, чтобы обсуждать поставки газа, транзит грузов, гуманитарное сотрудничество или визовый режим. Клаар посещает регион именно с посреднической миссией.

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А вот к посредничеству Евросоюза, и к самому господину Клаару, у нашей страны есть очень серьезные вопросы по части объективности, отмечает наш источник. По его словам, достаточно вспомнить интервью Петера Стано, представителя внешнеполитической службы ЕС, с заявлениями в стиле «ЕС использует все возможности», донесет до Азербайджана «четкий сигнал», что «любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений». Азербайджан не посягал и не посягает на чужие территории. Агрессию в регионе, если в Брюсселе об этом забыли, совершила Армения. Оккупация ею азербайджанских земель была прекращена военным путем. Более того, в Армении так и не отказались на бумаге от притязаний на азербайджанские земли и не определились, какие же границы у их страны. В такой ситуации говорить исключительно о территориальной целостности Армении не просто некорректно – это уже явный «проармянский уклон».

Отличился и посол ЕС в Азербайджане господин Петер Михалко, который в сети Х умудрился назвать общепринятые процедуры ареста и задержания в Азербайджане «унижающими» и объявил, что он-де «потрясен», увидев кого-то в зале суда в наручниках. Понятный «привкус» армянского «паленого» бренди придает посредничеству Евросоюза и назойливый пиар вокруг «миссии европейских наблюдателей» в Армении.

«Посмотрим», – отметил наш источник, говоря о возможности принять Клаара после президентских выборов. 

Наконец, добавим от себя: свои посреднические амбиции ЕС похоронил во время встречи в Гранаде, когда европейские посредники настойчиво пытались втащить в переговоры Макрона, но категорически возражали против участия Эрдогана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда от переговоров отказался, но ЕС в нарушение этики посредника встречу все же провел. И обсуждал ситуацию в Азербайджане (Карабах — территория нашей страны) без участия Азербайджана.

Так что можем только посоветовать господину Клаару, чтобы он попросил евронаблюдателей одолжить ему бинокль, из которого видно Брюссель. И присмотреться повнимательнее к поведению самого Евросоюза. А еще — чуть тщательнее готовить визиты. Тогда обидных конфузов, закрытых дверей и опущенных шлагбаумов будет меньше.

Отдел политики Minval.az

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