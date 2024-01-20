«Посмотрим». Диписточник «Минвала» назвал причины отказа Баку принять Тойво Клаара

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Очередное турне Тойво Клаара, спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу, осталось незавершенным. Европейский эмиссар провел переговоры в Ереване, высоко оценил двусторонние контакты между Баку и Ереваном, но в Баку что было бы логично с точки зрения посреднической версии, так и не приехал.

Менее всего это повод в очередной раз заводить в соцсетях заунывную пластинку на тему «вот, Армения идет в Европу, а мы нет». Если кто забыл, идти в Европу, оставаясь членами ОДКБ и ЕАЭС, получится не очень. И причины у «неприезда» Тойво Клаара в Баку совсем другие.

Как стало известно Minval из информированных дипломатических источников, для начала, отказ Баку принять у себя Тойво Клаара в качестве посредника связан с тем, что в Азербайджане в разгаре подготовка к досрочным президентским выборам. Когда писаные и неписаные правила политики требуют «ставить на паузу» такого рода дипломатические встречи до окончания выборов. В «горячее время» предвыборной кампании фраза насчет «напряженного графика» — это уже не дипломатическая оговорка.

Более того, Азербайджан готовится к конференции COP29, и это тоже оказывает свое влияние на рабочий график и президента, и министра иностранных дел. Так что на визиты европосредников и долгое обсуждение, что сказали господину Клаару в Ереване, у Баку действительно нет времени.

И, наконец, самое главное. Тойво Клаар — не просто представитель Евросоюза. Он не едет в Баку для того, чтобы обсуждать поставки газа, транзит грузов, гуманитарное сотрудничество или визовый режим. Клаар посещает регион именно с посреднической миссией.

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А вот к посредничеству Евросоюза, и к самому господину Клаару, у нашей страны есть очень серьезные вопросы по части объективности, отмечает наш источник. По его словам, достаточно вспомнить интервью Петера Стано, представителя внешнеполитической службы ЕС, с заявлениями в стиле «ЕС использует все возможности», донесет до Азербайджана «четкий сигнал», что «любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений». Азербайджан не посягал и не посягает на чужие территории. Агрессию в регионе, если в Брюсселе об этом забыли, совершила Армения. Оккупация ею азербайджанских земель была прекращена военным путем. Более того, в Армении так и не отказались на бумаге от притязаний на азербайджанские земли и не определились, какие же границы у их страны. В такой ситуации говорить исключительно о территориальной целостности Армении не просто некорректно – это уже явный «проармянский уклон».

Отличился и посол ЕС в Азербайджане господин Петер Михалко, который в сети Х умудрился назвать общепринятые процедуры ареста и задержания в Азербайджане «унижающими» и объявил, что он-де «потрясен», увидев кого-то в зале суда в наручниках. Понятный «привкус» армянского «паленого» бренди придает посредничеству Евросоюза и назойливый пиар вокруг «миссии европейских наблюдателей» в Армении.

«Посмотрим», – отметил наш источник, говоря о возможности принять Клаара после президентских выборов.

Наконец, добавим от себя: свои посреднические амбиции ЕС похоронил во время встречи в Гранаде, когда европейские посредники настойчиво пытались втащить в переговоры Макрона, но категорически возражали против участия Эрдогана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда от переговоров отказался, но ЕС в нарушение этики посредника встречу все же провел. И обсуждал ситуацию в Азербайджане (Карабах — территория нашей страны) без участия Азербайджана.

Так что можем только посоветовать господину Клаару, чтобы он попросил евронаблюдателей одолжить ему бинокль, из которого видно Брюссель. И присмотреться повнимательнее к поведению самого Евросоюза. А еще — чуть тщательнее готовить визиты. Тогда обидных конфузов, закрытых дверей и опущенных шлагбаумов будет меньше.

Отдел политики Minval.az