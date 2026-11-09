Мы все увидели и услышали это. В своём вчерашнем обращении к азербайджанскому народу президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев вновь напомнил о военных итогах 44-дневной войны. Цифры говорят сами за себя. Более 300 городов и сёл были освобождены непосредственно в ходе боевых действий. Освобождение Шуши 8 ноября 2020 года фактически предопределило исход противостояния.

Это была великая победа, одержанная в очень сжатые сроки. Особый вес ей придаёт то, что она была добыта в войне нового поколения, к которой Армения оказалась не готова. Оборонительные сооружения, которые армянские оккупанты возводили десятилетиями и которые считали неприступными, были уничтожены за считанные дни. Многолетняя ставка на «линии обороны» разбилась о современные технологии, точность планирования и мастерство азербайджанских военных.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что в рядах азербайджанской армии не было ни одного военнослужащего, который бежал бы с поля боя или дезертировал. Армянское руководство само признавало наличие около 12 тысяч дезертиров. За этими цифрами стоит не только разница в военной подготовке или техническом оснащении, но и разница в моральном состоянии, в мотивации, в понимании того, за что сражается солдат.

Азербайджанские военнослужащие шли освобождать собственную землю, защищать честь своей страны и возвращать домой сотни тысяч соотечественников, вынужденных десятилетиями жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев. Поэтому национальный дух, патриотизм и единство народа стали не менее важными составляющими Победы, чем современное вооружение и профессионализм командования. Когда за спиной бойца стоят вся страна и справедливость, такая армия непобедима.

В итоге в ночь с 9 на 10 ноября Армения была вынуждена согласиться на прекращение боевых действий и принять условия трёхстороннего заявления. Территории, которые ещё оставались под оккупацией, возвращались Азербайджану уже без продолжения боёв и без новых потерь среди наших военнослужащих. Это стало результатом военного превосходства, достигнутого на поле боя, и политической воли, позволившей довести начатое до конца. Каждое слово в документе о капитуляции было подкреплено реальным положением дел на фронте.

Но это было и прямым ответом на провокационное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Летом 2019 года в оккупированном тогда Ханкенди он заявил: «Карабах — это Армения, и точка». Слова прозвучали как вызов не только Азербайджану, но и международному праву, ведь четыре резолюции Совета Безопасности ООН прямо требовали вывода оккупационных войск с азербайджанских земель.

Ответ последовал незамедлительно. 3 октября 2019 года на XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент нашей страны Ильхам Алиев сказал: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!» Он произнёс эти слова перед международной аудиторией, перед экспертами и политиками разных стран. Позже он не раз повторял эту формулу, в том числе в новогоднем поздравлении народу на рубеже 2019 и 2020 годов, прямо противопоставляя её фразе армянского премьера.

Тогда многие восприняли это лишь как резкую риторику. Однако Ильхам Алиев говорил не об эмоциях, а о том, что неизбежно. Менее чем через год слова превратились в факты: Джебраил, Зангилан, Губадлы, Физули, Шуша, а затем Кяльбаджар, Агдам и Лачин вернулись под азербайджанский флаг. Точке, поставленной в Ханкенди в 2019 году, ответил восклицательный знак, выведенный на полях сражений осенью 2020 года.

Само время доказало правоту главы нашего государства. Пашинян, который когда-то бросал громкие лозунги и обещал, что новая война принесёт новые территории, в итоге превратился в «голубя мира». Сегодня армянское руководство вынуждено говорить о мире, признании территориальной целостности Азербайджана и открытии коммуникаций. Это закономерный итог политики, выстроенной на иллюзиях и реваншизме.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев же обратился к азербайджанскому народу сегодня из освобождённого, стремительно возрождающегося Ханкенди — города, где в 2019 году прозвучала самонадеянная фраза о «Карабахе-Армении». Символизм этого момента трудно переоценить. Там, где когда-то строились планы вечной оккупации, сегодня вновь звучит азербайджанская речь, прокладываются дороги, возводятся дома, школы и больницы, а возвращённая земля оживает. Карабах и Восточный Зангезур становятся площадкой масштабной программы «Великое возвращение». Таким образом, победа в 44-дневной войне стала не только военным, но и историческим итогом. Она восстановила справедливость, вернула народу его землю и подтвердила простую истину: Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!