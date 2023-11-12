Newsweek: США одним ударом могут уничтожить сотни тысяч жителей Москвы и Санкт-Петербурга

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Новая тактическая ядерная бомба B61-13 ВВС США позволит одному истребителю пятого поколения F-35 уничтожить более 310000 жителей российской столицы Москвы одним ударом. Об этом говорится в сообщении нью-йоркского издания Newsweek.

Если бомба будет сброшена на центр Санкт-Петербурга, который более густонаселен, число погибших превысит 360000 человек. Все, что находится в радиусе полумили от места взрыва бомбы, испаряется мощным огненным шаром, в то время как те, кто находится в радиусе двух миль от места взрыва, умрут в течение месяца из-за воздействия радиации.

Еще 15 процентов выживших умрут от рака, многие пострадают от ожогов.

В США военные объявили о планах по разработке новой бомбы B61-13 27 октября, которая, как ожидается, будет иметь максимальную мощность около 350 килотонн по сравнению с максимальной мощностью около 50 килотонн у широко используемой бомбы B61-12 и мощностью всего 15 килотонн у бомбы Little Boy, использованной для уничтожения японского города Хиросима в 1945 году.

В отчете Пентагона резюмировалось, что новая бомба предназначалась для того, чтобы “предоставить президенту дополнительные возможности для поражения определенных более сложных военных целей большой площади”.