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«Золотой мяч» в восьмой раз достался Месси (видео)

"Золотой мяч" в восьмой раз достался Месси (видео)

Нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем награды «Золотой мяч», вручаемой журналом France Football по итогам прошлого сезона.

Церемония прошла в Париже. Месси получил приз из рук Дэвида Бекхэма, являющегося совладельцем клуба «Интер Майами». Ранее 36-летний футболист становился обладателем этой награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В минувшем сезоне Месси выступал за парижский ПСЖ, с которым стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны, напоминает «Лайф». В составе национальной команды аргентинец выиграл ЧМ-2022 в Катаре, с семью мячами став вторым бомбардиром турнира и был признан его лучшим игроком.

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