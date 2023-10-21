Лейла Алиева открыла очередной двор в рамках своего проекта (фото)

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20 октября в рамках проекта Общественного объединения IDEA «Наш двор», направленного на благоустройство нуждающихся в ремонте дворов, в распоряжение жителей был передан очередной обновленный двор.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, а также в массовой акции по высадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия.

Обновленный двор охватывает многоэтажные здания, расположенные по адресу: Бинагадинский район, улица Хамзы Бабашева, дома 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, где проживают 3 000 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» – обеспечение экологической чистоты и благоустройства дворов, восстановление озеленений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.

В очередном благоустроенном дворе созданы условия для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями, с целью физического развития детей разного возраста, эффективной организации досуга молодежи и пробуждения у нее интереса к систематическим занятиям спортом на территории построены стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, шахматная площадка, установлены различные спортивные сооружения, созданы детские площадки. На территории также построены 4 беседки, установлены многочисленные скамейки, контейнеры для отходов, скворечники и кошачьи домики.

С учетом пожеланий жильцов во дворе установлены новые фонарные столбы, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальтовое покрытие и кровли, реконструирована система электроснабжения.

Наряду с восстановлением имеющихся на территории двора зеленых насаждений, высажены 350 различных деревьев и 3 750 кустарников, на территории площадью 3 тысячи квадратных метров создана полоса озеленения. Кроме того, путем высадки по периметру двора густорастущего обыкновенного каменного плюща и других вьющихся растений, способных эффективно снижать загрязнение воздуха, созданы «зеленые ограждения».