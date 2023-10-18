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США предоставят крупную гумпомощь палестинцам (видео)

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Израиль дал согласие на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, и Соединенные Штаты приняли решение ассигновать палестинцам на такие цели $100 млн. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль, нанесенного в связи с недавними вылазками боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

«Сегодня я попросил израильский кабинет <…> дать согласие на доставку <…> гуманитарной помощи мирным жителям в Газе, опираясь на понимание того, что будут инспекции [таких грузов], того, что поставки должны идти мирному населению, а не ХАМАС. Израиль согласился с тем, что гуманитарную помощь можно начать доставлять из Египта в Газу», – заявил американский лидер. «Позвольте мне ясно сказать: если [движение] ХАМАС украдет или перенаправит [на другие цели гуманитарную] помощь, то оно вновь продемонстрирует отсутствие обеспокоенности по поводу благосостояния палестинского народа. И оно [оказание помощи] завершится. В практическом плане международное сообщество в таком случае не сможет предоставлять эту помощь», – отметил Байден.

Кроме того, он уточнил, что Вашингтон предоставит палестинцам дополнительное гуманитарное финансирование. «Сегодня я также объявляю о выделении $100 млн в качестве нового американского финансирования для доставки гуманитарной помощи и для Газы, и для Западного берега [реки Иордан]», – сказал глава американской администрации.

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