Около 4 тысяч жителей Газы содержатся на объектах служб безопасности Израиля

125 Просмотров

Израильские СМИ сообщают сообщают, что около 4 тысяч жителей сектора Газы, находившиеся в Израиле до войны, в данный момент содержатся на объектах служб безопасности Израиля. Среди задержанных – нелегалы из Газы, а также те, кто имел разрешение на работу в Израиле.

Часть находящихся в руках служб безопасности жителей Газы допрашиваются, в их отношении проверяются подозрения на то, что они сотрудничали с ХАМАС, собирая и передавая информацию во время работы в Израиле. Несколько тысяч из тех, кто удерживается службами безопасности, въехали в Израиль за неделю до террористической атаки.