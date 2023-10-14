В ООН сообщили, что около 1 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома

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Около 1 млн палестинцев, проживающих в секторе Газа, были вынуждены покинуть свои дома из-за массивных обстрелов анклава со стороны Израиля.

Об этом говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Только за последние 12 часов сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Продолжается отток населения в южные районы сектора Газа. За одну неделю почти 1 млн человек стали внутренне перемещенными лицами», – указано в документе.