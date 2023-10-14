Суверенитет Азербайджана, русский язык и международная правосубъектность

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Итоги очередного саммита СНГ в Бишкеке продолжают активно обсуждаться на всём постсоветском пространстве. В том числе и один из подписанных участниками встречи документов – как сообщила пресс-служба Содружества, «участники саммита подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Инициативу о создании такой организации под эгидой СНГ выдвинул президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев».

Внесём ясность. И проведём «красные линии». Договор о создании вышеупомянутой организации Азербайджан не подписал.

Оговоримся сразу: в нашей стране ни в коей мере не выступают против русского языка. Проблем с его использованием и продвижением тоже нет. В 340 школах Азербайджана более 140 тысяч детей обучаются на русском языке. Ещё 15 тысяч юношей и девушек учатся на русском языке в вузах. Плюс к этому – книги, телепередачи, Русский Драматический театр, газеты, интернет-сайты, популярные ТГ—каналы,.. Наконец, Азербайджан подписал решение Совета Глав Государств от 18 декабря 2020 года об объявлении в СНГ 2023 года – Годом русского языка.

Но создание Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ, которая бы обладала международной правосубъектностью – это уже не гуманитарный вопрос и не право граждан Азербайджана учиться, общаться и развивать культуру на русском языке. Тут речь о политике и политической позиции.

Так вот, Азербайджанская Республика осуществляет сотрудничество в рамках СНГ в формате заинтересованных государств, не признает за СНГ и его исполнительными органами международной правосубъектности, не поддерживает создание новых организаций под эгидой СНГ и не принимает положения и цели Концепции дальнейшего развития СНГ, направленные на интеграционные процессы и гармонизацию национальных законодательств государств-участников СНГ. В переводе: наша страна выступает за сотрудничество государств постсоветского пространства, считает СНГ важной площадкой для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, но делиться суверенитетом не намерена. Те, кто внимательно следит за новостями, знают, что такой же позиции Азербайджан придерживается и в отношении Евросоюза. Сотрудничество – да, «наднациональные структуры» – нет. Именно исходя из этой своей государственной позиции, азербайджанская сторона не стала подписывать Договор об учреждении Международной организации по русскому языку и Заявление глав государств–участников СНГ о поддержке и продвижения русского языка как языка межнационального общения.

И заметим, что на свободное развитие русского языка в Азербайджане это решение никоим образом не повлияет. И как ещё в начале 90-х говорили азербайджанские эксперты, «если вы не хотите, чтобы в русской школе видели угрозы независимости – не надо использовать русские школы для ускорения интеграции». О чем и напомнили итоги саммита в Бишкеке в его азербайджанском измерении.

Нурани, обозреватель