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В рамках учений «Хазри-2023» прошел «День высокопоставленного наблюдателя» (фото, видео)

В рамках учений «Хазри-2023» прошел «День высокопоставленного наблюдателя» (фото, видео)

6 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и другие должностные лица приняли участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя», состоявшегося в рамках совместных тактических учений «Хазри-2023».

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, почтена его светлая память.

Затем на Центральном командном пункте ВМС делегации было доложено о планировании совместных тактических учений «Хазри-2023», процессе подготовки к ним, а также о деятельности, которая будет выполнена по этапам. Отмечалось, что учения, в которых в качестве наблюдателя принимает участие делегация ВМС Исламской Республики Иран, проводятся в два этапа.

Было особо отмечено, что в ходе учений военнослужащие обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм в выполнении совместной деятельности.

Министры обороны, понаблюдавшие за выполнением задач по соответствующим эпизодам в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, положительно оценили ход учений.

Отметим, что совместные тактические учения «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана продолжатся до 8 октября.

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