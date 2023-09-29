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Сергей Марков: Увлечение Армении Францией задумано для того, чтобы отвернуть ее от России в сторону Запада

Сергей Марков: Увлечение Армении Францией задумано для того, чтобы отвернуть ее от России в сторону Запада

Во внутриполитической борьбе в Армении Россия борется за свои позиции, сказал Мinval.az политолог Сергей Марков, комментируя события, происходящие в эти дни в Ереване. При этом Марков не думает, что Армения выйдет из ОДКБ.

«Оппозиция в Армении, связанная с Кочаряном и Саргсяном, не призывает разорвать отношения с Россией и ОДКБ. Да и сам Никол Пашинян не призывает выходить из ОДКБ, он просто саботирует ОДКБ по приказу США и Франции, чтобы парализовать работу этой организации, но никак не выйти из него», – сказал политолог.

По его словам, позиция же оппозиционеров в лице Кочаряна и Саргсяна заключается в том, чтобы оставаться союзниками России.

«Какая точка зрения победит, предсказать трудно, однако сегодня отношения России и Армении находятся в кризисе, из которого стороны пытаются выйти в разных направлениях. Данный вопрос не решен. Кроме того, сам Пашинян попытался использовать потерю Карабаха для того, чтобы испортить отношения с Россией. Россия, со своей стороны, будет сопротивляться этому. Поэтому пока нельзя сказать, как будет развиваться ситуация, это серьезная политическая борьба внутри Армении по вопросу отношений с Россией», – подчеркнул эксперт.

Говоря о том, как Россия будет сопротивляться внутри Армении, Марков сказал, что сопротивление будет осуществляться через СМИ, обращения к армянскому народу.

«Россия будет, в первую очередь, апеллировать не столько к Кочаряну и Саргсяну, сколько к позиции большинства армян. Армянское общество в целом – пророссийское. Хотя оно горько сожалеет о том, что потеряло Карабах, и отчасти обвиняет в этом Россию, в то же время большинство армянского общества придерживается пророссийской ориентации. Вот на него и будет опираться Россия», – отметил он.

Эксперт также сказал, что сейчас Никол Пашинян занимается демагогией, заявляя о поставках вооружения на 400 миллионов. По его словам, увлечение Армении Францией задумано для того, чтобы отвернуть Армению от России в сторону Запада.

«Поскольку, как он полагает, Россия деградирует, а Запад считается наиболее сильным. Франция – наиболее активная ипостась Запада. США сейчас не до Армении, а вот во Франции армянская диаспора сильна, плюс ко всему, Макрон хочет отомстить России за поражение Франции в Африке и действия ЧВК «Вагнер». Хотя их выгоняет оттуда не столько «Вагнер», просто «Вагнер» заполняет вакуум, образовавшийся после ухода Франции. Франция теряет статус великой державы, которой она некогда была», – добавил он.

Касаясь гумпомощи России Армении, эксперт сказал, что Москва выделяет достаточно ресурсов для общественных работ с армянским обществом.

«Другой вопрос, что Россия не так богата, как США. США — это огромная машина грантовых институтов. Конечно, американцы в этом смысле более активны, и сейчас американцы хотят оторвать Армению от России», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев

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