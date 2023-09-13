Посол Великобритании: Приветствуем открытие дороги Агдам – Ханкенди

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Великобритания приветствует открытие дороги Агдам-Ханкенди для доставки Российским Обществом Красного Креста продовольствия армянам, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети «Х».

«Мы приветствуем доставку грузовиком Российского общества Красного Креста продовольствия армянам в Карабахе по дороге Агдам-Ханкенди. В качестве следующего шага мы поддерживаем доставку Международным Комитетом Красного Креста (МККК) продовольствия в Карабах по маршрутам Агдам-Ханкенди и Лачын»,- написал посол.