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Багери заверил Гасанова в том, что Иран не стягивает живую силу и военную технику на границу с Азербайджаном

Багери заверил Гасанова в том, что Иран не стягивает живую силу и военную технику на границу с Азербайджаном

13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенантом Мухаммедом Хусейном Багери. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

М.Багери подчеркнул, что распространяемая некоторыми силами дезинформация о том, что Иран якобы стягивает живую силу и военную технику на границу с Азербайджаном, проводит учения с целью подорвать существующие между нашими странами отношения дружбы и добрососедства, не имеет под собой реальной основы.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.

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