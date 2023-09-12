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Иран строит авиабазу в 20 километрах от Израиля (фото)

Иран строит авиабазу в 20 километрах от Израиля (фото)

Иран строит секретный военный аэродром на юге Ливана, примерно в 20 километрах от границы Израиля. Эта военная база, как заявил в понедельник, 11 сентября, министр обороны Йоав Галант, предназначена для проведения операций против израильских объектов.

Глава израильского военного ведомства продемонстрировал спутниковые снимки высокого разрешения, на которых можно без труда рассмотреть флаги, поднятые на территории военного объекта – Ирана и группировки Хизбалла.

«Это – аэродром военного назначения, для террористических целей. И находится он всего в 20 км от Израиля, в Келат-Джабур на юге Ливана», – прокомментировал снимки Галант, выступая на конференции по вопросам безопасности в университете Райхмана.

Министр обороны определил происходящее так: «Земля – ​​ливанская, контроль – иранский, цель – Израиль. Если дело дойдет до прямого столкновения, мы, не колеблясь, применим всю смертоносную мощь ЦАХАЛа. Хизбалла и Ливан заплатят очень высокую цену».

По словам Галанта, Иран в настоящее время представляет наиболее серьезную угрозу не только для Израиля, но и для региональной стабильности и мирового порядка в целом.

«Он стремится заполучить ядерный потенциал военного характера и находится ближе, чем когда-либо к созданию собственной бомбы. Используя геополитические изменения на Ближнем Востоке, Иран проводит географический и идеологический захват соседних стран, ведет террористическую деятельность по всему миру и пытается разрушить существующие государства».

Галант заявил также, что иранский режим ведет против Израиля необъявленную войну на истощение, как на северной, так и на южной границе.

«Это происходит в Ливане – неоднократные провокации со стороны Хизбаллы на северной границе Израиля. Дерзкие и опасные диверсии боевиков проводятся при поддержке Ирана. Насралла, должно быть, забыл, каково реальное соотношение сил между Израилем и Хизбаллой», – добавил Йоав Галант.

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