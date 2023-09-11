Джаббаров посетил Венгрию (фото)

92 Просмотров

Обсуждены направления развития азербайджано-венгерских отношений, перспективы экономического сотрудничества и результаты продуктивного партнерства по совместным проектам. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял находящегося с визитом в этой стране министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

В ходе встречи была подчеркнута значимость проводимых обсуждений, выражена удовлетворенность успешной реализацией достигнутых договоренностей, обсуждены динамика развития азербайджано-венгерских отношений, перспективы экономического сотрудничества и результаты продуктивного партнерства по совместным проектам.

На приеме, в котором принимали участие министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, Виктор Орбан затронул значимость сотрудничества с Азербайджаном с точки зрения энергетической безопасности, а также отметил, что ряд венгерских компаний успешно расширяют деятельность в Азербайджане, другие – рассматривают возможности инвестировать.

Был отмечен рост торгового оборота и реализация взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества, что является показателем взаимного интереса в расширении партнерства. Существуют большие возможности для укрепления связей в сферах энергетики, промышленности, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, торговли, образования и по другим направлениям, обе страны предпринимают необходимые шаги для реализации этого потенциала.

В рамках визита состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Стороны подчеркнули, что азербайджано-венгерские связи опираются на принципы стратегического партнерства, руководство обеих стран придает особую значимость развитию сотрудничества и эффективному использованию существующего потенциала.

На встрече была предоставлена информация о проходящих через территорию нашей страны транспортных коридорах, возможностях Бакинского международного морского торгового порта и Свободной экономической зоны Алят, венгерские компании приглашены воспользоваться благоприятной бизнес-средой и транзитным потенциалом Азербайджана.