Эрдоган обсудил с Пашиняном турецко-армянские отношения и региональные вопросы |
Генерал-полковник Велиев провел встречу с турецким коллегой (фото, видео) |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2497 (фото, видео) |
Минобороны Азербайджана выступило с новым заявлением |
Неожиданное заявление Зеленского: «хеппи-энда» не будет (видео) |
Украина вернула газовые вышки у берегов Крыма (видео) |
Пашинян пожаловался Ирану на Баку. Тегеран ответил ему, что Карабах- часть Азербайджана |
Эксклюзив: Кадыров не убивал Эльхана Сулейманова |
Кадыров жестоко расправился с азербайджанцем Эльханом Сулеймановым? |
Главное Общество

Орбан принял Микаила Джаббарова

Орбан принял Микаила Джаббарова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Об этом сообщил глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

Посол Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде отметил, что со следующего года венгерские компании присоединятся к процессу восстановления в Карабахе.

«Со следующего года Венгрия совместно с консорциумом крупных строительных венгерских компаний, восстанавливающего Солтанлы, будет участвовать в восстановительных работах в Карабахском регионе», – написал азербайджанский дипломат в своей публикации на платформе X.

Теги:
Из этой рубрики
Амруллаев утвердил длительность учебного года
Общество

Амруллаев утвердил длительность учебного года

2023/09/11, 18:54
Сотрудники МККК посетили удерживаемых армянами азербайджанцев
Общество

Сотрудники МККК посетили удерживаемых армянами азербайджанцев

2023/09/11, 18:48
Сотрудники МККК посетили в Азербайджане задержанных армян
Общество

Сотрудники МККК посетили в Азербайджане задержанных армян

2023/09/11, 18:41
Бакинский аэропорт расширит сотрудничество с аэропортом Саудовской Аравии (фото)
Общество

Бакинский аэропорт расширит сотрудничество с аэропортом Саудовской Аравии (фото)

2023/09/11, 17:48
За попытку нарушения госграницы задержаны граждане Непала и Ирана
Общество

За попытку нарушения госграницы задержаны граждане Непала и Ирана

2023/09/11, 17:38
На улучшение водоснабжения Исмаиллинского района выделено 12 млн манатов
Общество

На улучшение водоснабжения Исмаиллинского района выделено 12 млн манатов

2023/09/11, 17:33
Орбан принял Микаила Джаббарова
Общество

Орбан принял Микаила Джаббарова

2023/09/11, 17:12
В России следователи берут взятки биткоинами
Общество

В России следователи берут взятки биткоинами

2023/09/11, 16:00
В Азербайджане предотвратили сбыт крупной партии наркотиков (видео)
Общество

В Азербайджане предотвратили сбыт крупной партии наркотиков (видео)

2023/09/11, 15:12