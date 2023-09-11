Орбан принял Микаила Джаббарова

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Об этом сообщил глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

Посол Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде отметил, что со следующего года венгерские компании присоединятся к процессу восстановления в Карабахе.

«Со следующего года Венгрия совместно с консорциумом крупных строительных венгерских компаний, восстанавливающего Солтанлы, будет участвовать в восстановительных работах в Карабахском регионе», – написал азербайджанский дипломат в своей публикации на платформе X.