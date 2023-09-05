Страшный сон Пашиняна: России больше нет

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Премьер-министр Армении продолжает наступать на грабли, которые он сам себе «выписал» с разных концов света. Это болезненно, стремно и не вполне понятно, зачем он их заказывал. Но дело сделано, становится страшнее, а спасения извне нет.

В чем феномен Никола Пашиняна? При некотором раздумье приходишь к выводу, что, оказывается, ты (он, она, они) даешь себе слово не удивляться полной противоречивости и сумбуру высказываний армянского премьера и их несоответствию фактическому положению дел, которые он ухитряется запутать настолько, что распутать их, пусть долго, нудно и, выражаясь фигурально – без применения рубящих предметов – невозможно. А все ж продолжаешь удивляться.

Вот и сейчас, прочитав интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica, диву даешься феноменальной способности премьер-министра (!), которому потуже запутывать и затягивать узлы помог, помимо прочих «доброхотов», еще и корреспондент вышеуказанного издания, сформулировавший свои вопросы с очевидным желанием очернить Азербайджан. Фактически, речь даже идет не о вопросах, а об утверждениях, на которые Никол Воваевич охотно повелся.

Примеров много, приведем лишь несколько, но прежде слегка реабилитируем армянского премьера, поскольку, по сути, он, бедный, «не виноват». Ведь говорит и делает Воваевич то, что ему велят с разных сторон, причем, не в унисон; более того, стороны эти меняют свое отношение к решению той или иной проблемы буквально на ходу. Если б он заблудился в трех соснах, это было бы смешно. Но заплутал премьер в целом «сосновом бору», насаженном для него персонально, с учетом его психотипа, большим количеством политических игроков, пасущихся на пространствах Южного Кавказа. Тут, понятно, запросто собьешься с пути, и это уже не смешно – это трагедия.

Тем более трагично, что Пашинян не может быть уверенным в том, что «покровители» не бросят его через какой-то период за ненадобностью. И не накажут те, кого он бросил сам. В свое время один из американских президентов сказал: «Сомоса (Никарагуа, диктатор), конечно, мерзавец, но это наш мерзавец, и мы будем помогать ему, защищать его». Но с тех пор утекло много воды, и в реальной политике сегодняшнего дня бросают и «своих» (если таковые вообще существуют) и, тем более – чужих. Так что каким будет сухой остаток для Пашиняна не известно ни ему, ни кому-либо другому. Понятно лишь, что приятным он будет вряд ли.

Итак, корреспондент La Repubblica задает вопрос, которому предшествует повествовательно- утвердительное: «Они (Азербайджан) даже утверждают, что некоторые части Армении также являются частью Азербайджана, которые они также держат под оккупацией». А собственно вопрос, после прелюдии, таков: «… какие есть гарантии того, что в случае перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, Баку прекратит свои территориальные претензии к Республике Армения?»

В своем ответе Пашинян не опроверг того, что Азербайджан имеет территориальные претензии к Армении (ведь лидеры обоих государств подтвердили это) – он стал продвигать идею мирного соглашения с соответствующими гарантиями безопасности карабахских армян, однако в «рамках международного механизма». И, отвечая на следующий вопрос о позиции Запада и Евросоюза «относительно ситуации в Армении и Нагорном Карабахе», решения проблемы только при наличии международных гарантий, Пашинян посетовал на недостаточность внимания Запада к решению соответствующих вопросов, «хоть в последнее время мы видим определенное внимание и рост активности со стороны Евросоюза и западного политического мира, но до тех пор, пока поднятые мной вопросы не решены, это значит, что этого внимания недостаточно».

И вообще, продолжил он, «наши международные партнеры должны предпринять более активные усилия для того, чтобы мир в нашем регионе стал возможным. Конечно, речь идет о партнерах, которые искренне заинтересованы и хотят этого мира».

Здесь мы возьмем короткую паузу в откровениях революционного премьера и зададимся вопросом, который сам он, видимо, себе еще не задает: а есть ли у Армении и региона «партнеры, искренне заинтересованные» в мире на Южном Кавказе? Думается, таковых нет. Есть силы, преследующие те или иные интересы, ради которых они либо крушат все мыслимые и немыслимые преграды для проведения этого самого собственного интереса, либо осторожно дестабилизируют ситуацию вне откровенного засвечивания конечной цели.

Впрочем, имеет право на существование и такая версия: видимость относительного мира на Южном Кавказе может устроить лишь один политически полюс, но только в том случае, если он станет единоличным «надсмотрщиком» региона и будет вертеть им – опять же – в собственных интересах. То есть речь о том, который из многих возьмет верх на переговорах и протащит свое видение урегулирования.

Таким образом, армяно-азербайджанское перемирие разумнее всего, но, к сожалению – чисто теоретически, – было бы передать в руки Баку, Еревана и Ханкенди без вмешательства иностранных интересантов. Но этому мешает неадекватность армянской стороны, ее оторванность от политических реалий, вечный поиск «защитников» и ставшая любимой привычка ощущать и выставлять себя жертвой.

Скажем, свершилось невероятное — в Ереване и Ханкенди народ и политики отрезвели, сели за стол и договорились с Баку – вне каких-либо сепаратистских заходов. Но даст ли им это сделать множество «посредников», одержимых идеей прихватизации Южного Кавказа?

И тут Пашинян выбирает «наименьшее зло» – Запад. Причем делает это столь грубо, примитивно, топорно и нечестно, что, опять – таки: диву даешься. Ведь сидит-то человек в резиденции на Баграмяна, а не бренчит на гитаре в подземном переходе где-нибудь на задворках Еревана.

Внешняя политика России вызывает множество вопросов. Впрочем, как и любой другой страны, в большей или меньшей степени претендующей на державность. Но с этой самой Россией «Никол Соросович» то братался (стратегический партнер), то гадил ей мелко и по-крупному. «Стратегический партнер и союзник» Москвы по ОДКБ поносит эту организацию в целом, а Россию – в частности, – почем зря. Недавно вот он заявил о решении Армении ратифицировать Римский статут, позволяющий арестовать президента Путина по решению Международного суда. При этом Ереван прикрывается Россией как щитом, и если бы не «проклятые русские», снабжавшие армян халявным оружием, боеприпасами и прочим, от армянской государственности остались бы рожки да ножки. Это не просто глупо и контрпродуктивно, но еще подло и не по-мужски. Даже если не выступаешь в роли адвоката Первопрестольной, имеющей свои – и немалые – грехи.

Корреспондент газеты La Repubblica – явно ангажированный или просто несведущий – поставил вопрос-повествование буквально так: «Согласно Уставу ОДКБ, Россия должна была вмешаться, если бы Армения подверглась нападению со стороны другого государства, что произошло в последние годы, и некоторые территории Республики Армения до сих пор находятся под оккупацией Азербайджана. Как Вы объясните невмешательство России и невыполнение своих обязательств по линии ОДКБ?»

И тут Пашинян развернулся по полной – ведь даже итальянец «понимает», что к чему! Оказалось, что в ОДКБ – «кризис», и это проблема всего блока. «Что касается объяснений, то они могут быть самыми разными, но я не думаю, по крайней мере, с нашей точки зрения, что объяснения не важны, и то, что в этом плане общественность Армении испытала и продолжает испытывать глубокое разочарование по поводу стиля работы ОДКБ, думаю, очевидно» (туманно, конечно, но общий смысл ухватить удается).

Поэтому, пояснил он, Армения не ратифицировала и не присоединилась к ряду документов в ходе саммита ОДКБ осенью прошлого года. Но о том, что у ОДКБ не было никаких легитимных оснований защищать Армению от Азербайджана, поскольку второй на первую не нападал – ни слова. Равно как Пашинян не возразил против утверждения журналиста, что невыполнение военно-политическим блоком обязательств перед Арменией является для нее «большой проблемой», и «в результате именно Армения вынуждена заплатить за все это».

И тут полилось: среди прочего Пашинян заявил, что сложно защитить мир и обеспечить гарантии безопасности из-за «фактора, который вы упомянули», то есть ОДКБ; затронул вопрос собственного, армянского видения «архитектуры мира» на Южном Кавказе (это при том, что азербайджанские позиции продолжают обстреливать с позиций противника); рассказал о «гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе в условиях незаконного блокирования Лачинского коридора» и «этнической чистке армян» со стороны Азербайджана, и т.д. Вывод от Пашиняна: «Нужны международные механизмы безопасности».

Какими видит их Пашинян? В Армении, на границе с Азербайджаном, дислоцированы и европейская миссия наблюдателей с «биноклями и фотоаппаратами»», и российские миротворцы (в Карабахе), которых «арцахцы» терроризируют почем зря и даже оказывают на них физическое воздействие. Европейцы вполне индифферентны к обстрелам азербайджанских позиций со стороны «многострадальной» Армении – видимо, они считают агрессию подвергшихся «геноциду» нормальным явлением – и это на фоне «урегулирования».

Так чего хочет Пашинян, говоря о «механизмах безопасности», в то время как Азербайджан на самом высоком уровне предоставляет соответствующие гарантии на конституционной основе? И тут как черт из табакерки выскакивает еще одно «вопросительно-утверждающее» журналиста, напомнившего Пашиняну его же слова: «До тех пор, пока у нас не будет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе, в небе нашего региона». Далее – вопрос: «Можно ли сказать, что то, что Вы сейчас делаете, что пытаетесь добиться мира, это будет также способом стать более независимыми от Москвы?»

«Смотрите, – поясняет Пашинян на пальцах, – архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. … этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой. И только постфактум, когда мы вкусили горькие плоды этой ошибки, мы предпринимаем какие-то попытки диверсифицировать нашу политику безопасности, в том числе взглядывая на наш регион с другой точки зрения, потому что одно дело, когда мы живем в своем регионе по логике, что мы постоянно находимся в конфронтационной логике с соседями, но ничего страшного, кто-то обеспечит нашу безопасность. Но когда приходит время, когда этот кто-то на практике должен обеспечить нашу безопасность, оказывается, что этот кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность».

В высшей степени сумбурно, но опять же – общий смысл уловить можно.

А этот «кто-то» – Россия, по поводу которой итальянец недоумевает, как и его армянский респондент: «по каким политическим мотивам Россия передала контроль над Лачинским коридором Азербайджану. Когда Вы разговаривали со своими российскими коллегами, Вы видели, что российские миротворцы не выполняют свои обязанности, что они Вам говорили? Вы не спрашивали их, почему они дают Азербайджану возможность де-факто контролировать эту территорию, что происходит, почему они не вмешиваются?»

Ответ Пашиняна: «… По сути, Российская Федерация уже достаточно давно находится в нашем регионе, на Южном Кавказе. Но мы видели ситуации, когда за один день, один месяц или один год Российская Федерация просто оставляла и покидала Южный Кавказ (не спутал ли он с уходом за ночь американцев из Афганистана? – прим. автора). … мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает (то есть, надо думать, не воюет за Армению – прим. автора). По каким причинам это происходит? Мы не знаем. … может повториться тот же (?) сценарий: однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

Спрашивается – здесь, это где? И почему? Пашинян отвечает на это так: «Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично. … Думаю, местами не хочет, местами – не может.

Что за такая «полуимпотенция» (доступное толкование набора слов – от автора), интересующегося, как и итальянский журналист, столь «интимной» темой. Но на этот вопрос Пашинян ответствует, что «не хотел бы говорить об этом».

Тем не менее, он себя, что называется продал с потрохами. Продал в том плане, что реально уход России с Южного Кавказа для него – страшный сон. Во-первых, в случае чего, относительно сдерживающего фактора в регионе уже не будет – Армения останется совершенно голой (военную базу «русские» выведут вместе со всеми «цацками», которыми Армения пользовалась); а также, скорее, голодной и холодной.

Во-вторых, за уходом Москвы в регион может прийти НАТО, в который, благодаря неосмотрительному флюгерству Пашиняна, Армению уже пригласил председатель Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер. «Никол Пашинян, – сказал он, – призываю Армению вступить в НАТО. Джо Байден защитит Армению». О том, что она станет исключительно плацдармом для противостояния между соседними с Арменией странами и Западом, сказано, конечно, ничего не было.

Ассоциации не возникают? И это не так смешно, как может показаться. Ни Байден, ни кто другой защищать Армению грудью, танками, «пэтриотами» и собственной жизнью не станет. У Пашиняна, хоть и заблудившегося в «сосновом бору» негодяйской политики, все же, хватает ума понять, что «уходящая» с Южного Кавказа Россия устроит своему неверному «союзнику и стратегическому партнеру», причем, очень оперативно, украинизацию с армянским акцентом: понятно, на почве НАТО, в который Армению никогда не примут. И на сей раз Москва это сделает без выстрела в свою же ногу.

И тогда страшный сон армян с турецкими «Байрактарами» продолжится для них и Пашиняна лично настоящим кошмаром. И «Соросович» откроет для себя «страшную истину»: Россия, оказывается, есть; есть и Азербайджан с Турцией, а вот Запада – ау!!! – ищи – свищи.

Известное высказывание – «Россию погубят дураки и дороги», приписываемое то саркастичному Гоголю, то Карамзину, верно до определенной степени. Дураки и разбитые дороги в России, конечно, есть. Но все же дураков не так много, чтобы империя погубила саму себя из-за Армении, которая не сможет погубить ни свою «благодетельницу», ни Азербайджан. Погубить Пашинян может только себя и свою страну. Ну, а свалить это можно будет и на Москву, и на Баку, и на Анкару, и на «заграницу, которая нам обещала помочь, спасти, но не помогла, не спасла». Старая песня, не правда ли?

И опять Армения – жертва, территорию которой (а она пока существует) «контролирует Азербайджан», да и еще устраивает «очередной геноцид». А Пашинян, тем временем, подтверждает «агрессивность и неправомерность политики Азербайджана». И так до бесконечности. Во сне и наяву.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az