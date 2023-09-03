Деколонизация Африки сильно угрожает Франции, считает экс-разведчик США

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Деколонизация Африки сильно угрожает Франции, а точнее её положению в регионе. Париж долго доминировал там в политической, экономической и военной сферах, но теперь местные жители начинают «просыпаться». Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Gegenpol.

«Регион просыпается. Жители начинают понимать, что <…> Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают», — сказал он.

По словам Риттера, Францию ждут политические последствия, ведь многие элиты получили благосостояние, наживаясь на Африке. События в регионе представляют для Парижа экзистенциальную угрозу.