В результате армянского обстрела ранен азербайджанский военнослужащий |
В Пскове гремят взрывы (видео) |
ВОЗ сообщает о всплеске ковида в мировых масштабах |
Памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева (видео) |
Армяне открыли огонь в направлении Кяльбаджарского района |
«Ситуация носит не гуманитарный, а политический характер». Баку ответил Госдепу |
Наши позиции в направлении Нахчывана подверглись обстрелу |
Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото) |
Госдеп призвал к переговорам между Азербайджаном и карабахскими армянами |
Главное Общество

Азербайджан отправил помощь первоклассникам из пострадавшего от землетрясения региона Турции (фото)

Азербайджан отправил помощь первоклассникам из пострадавшего от землетрясения региона Турции (фото)

Азербайджан отправил 3 000 школьных комплектов в пострадавший от землетрясения регион Турции.

Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Кампания гуманитарной помощи осуществлена Фондом поддержки азербайджанской диаспоры по запросу Азербайджанского дома в турецкой провинции Хатай. Школьные комплекты были вручены ученикам, которые пойдут в первый класс.

Отметим, что в апреле этого года Фонд поддержки азербайджанской диаспоры совместно с Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций доставили продовольственную помощь более чем 2 600 семьям, пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше. Среди получивших помощь были и азербайджанцы, проживающие в Кахраманмараше.

Теги:
Из этой рубрики
ДТП в Сиязане: погиб мужчина и его 3-летний сын
Общество

ДТП в Сиязане: погиб мужчина и его 3-летний сын

2023/09/01, 10:23
Азербайджан отправил помощь первоклассникам из пострадавшего от землетрясения региона Турции (фото)
Общество

Азербайджан отправил помощь первоклассникам из пострадавшего от землетрясения региона Турции (фото)

2023/09/01, 10:08
Отправленные из Баку грузовики с продовольствием все еще стоят на дороге Агдам-Ханкенди
Общество

Отправленные из Баку грузовики с продовольствием все еще стоят на дороге Агдам-Ханкенди

2023/09/01, 09:48
В Хырдалане 15-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки
Общество

В Хырдалане 15-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки

2023/09/01, 01:02
Подземный толчок в Азербайджане
Общество

Подземный толчок в Азербайджане

2023/09/01, 00:16
Памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева (видео)
Общество

Памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева (видео)

2023/09/01, 00:05
Госкомпания SOCAR благоустроила лицей в Украине
Общество

Госкомпания SOCAR благоустроила лицей в Украине

2023/09/01, 00:01
Два человека стали жертвами тяжелого ДТП в Шамкире, трое пострадали
Общество

Два человека стали жертвами тяжелого ДТП в Шамкире, трое пострадали

2023/08/31, 23:27
Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото)
Общество

Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото)

2023/08/31, 21:30