Азербайджан отправил помощь первоклассникам из пострадавшего от землетрясения региона Турции (фото)

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Азербайджан отправил 3 000 школьных комплектов в пострадавший от землетрясения регион Турции.

Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Кампания гуманитарной помощи осуществлена Фондом поддержки азербайджанской диаспоры по запросу Азербайджанского дома в турецкой провинции Хатай. Школьные комплекты были вручены ученикам, которые пойдут в первый класс.

Отметим, что в апреле этого года Фонд поддержки азербайджанской диаспоры совместно с Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций доставили продовольственную помощь более чем 2 600 семьям, пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше. Среди получивших помощь были и азербайджанцы, проживающие в Кахраманмараше.