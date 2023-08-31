Франция отказалась отправлять своих представителей на дорогу Агдам-Ханкенди

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Как удалось выяснить «Минвалу», в числе дипломатов, которые сегодня отправились на дорогу Агдам-Ханкенди по приглашению властей Азербайджана вместе с помощником президента Хикметом Гаджиевым, не оказалось представителей Франции.

Теоретически на фоне того проармянского балагана, который сегодня разыгрывает Париж, это как бы не должно удивлять. На практике — Париж демонстративно отказался посмотреть на ситуацию своими глазами и убедиться, что именно «голодающие сепаратисты» перекрывают дорогу для фур с мукой только потому, что эта мука прислана из Азербайджана.

Судя по всему, внешняя политика Франции формируется если и в Париже, а не Ереване, то уж точно не на набережной Кэ Д’Орсе, а в армянских ресторанчиках Парижа. На том же уровне и с тем же эффектом.