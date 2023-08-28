Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена уволена за использование мобильного телефона

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Первая женщина-машинист ЗАО «Бакинский Метрополитен» Гюнай Хабибли уволена с работы.

Причиной ее увольнения стало использование мобильного телефона во время управления поездом, передает Report.

Несмотря на неоднократные предупреждения, машинист, нарушая инструкции, продолжала пользоваться мобильным телефоном.

Руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов подтвердил этот факт: «Гюнай Хабибли была предложена другая работа в метрополитене. Однако она отказалась и предпочла уволиться».

Отметим, что Г.Хабибли приступила к работе в качестве машиниста 1 апреля 2019 года.