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Азербайджанское общество Красного полумесяца готово поддержать доставку гуманитарки армянам Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди

Азербайджанское общество Красного полумесяца готово поддержать доставку гуманитарки армянам Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди

Азербайджанское общество Красного полумесяца распространило заявление, в котором говорится, что  общество Красного полумесяца при участии своих сотрудников и волонтеров готово оказать поддержку в доставке любого гуманитарного груза, необходимых продуктов питания, медикаментов, лекарственных препаратов, одежды и т.д армянам Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди.

«Осуществление этой гуманитарной миссии полностью соответствует требованиям как национального законодательства, так и Женевских конвенций и дополнений к ним, а также соответствующей поправки, внесенной в 2022 году в Севильское соглашение от 1997 года. Согласно этому изменению, ведущая роль в осуществлении гуманитарной помощи отводится национальным обществам. Для осуществления этой гуманитарной миссии мобилизован весь потенциал Азербайджанского общества Красного полумесяца», – подчеркивается в заявлении.

Заявление было принято на расширенном заседании Совета правления Азербайджанского общества Красного полумесяца 21 августа 2023 года.

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