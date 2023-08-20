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Российский удар по Чернигову унес жизни 7 человек, 148 получили ранения (фото)

Российский удар по Чернигову унес жизни 7 человек, 148 получили ранения (фото)

В Чернигове увеличилось количество пострадавших граждан в результате вчерашнего российского ракетного удара до 148 человек. В больнице остается 41 пациент.

Об этом говорится в заявлении главы Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Чауса.

«Враг вчера забрал жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью, или были доставлены с ранениями в больницы», – сообщил чиновник.

Также глава ОВА отметил, что по состоянию на это утро 41 человек остается в больнице. В медучреждениях города были прооперированы 15 граждан.

В настоящее время активно ведутся работы по расчистке в центре города после ракетной атаки, работает коммунальная техника.

Кроме того, идет обследование домов и учреждений, документируются последствия российского удара по мирному городу.

Чаус также сообщил, что повреждения получили более 500 жилищ – это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда попала вражеская ракета.

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