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СМИ: Поставки боеприпасов в Украину могут вызвать их нехватку в США

СМИ: Поставки боеприпасов в Украину могут вызвать их нехватку в США

Регулярное снабжение Украины боеприпасами может обернуться для оборонки Соединённых Штатов новыми проблемами. Речь идёт о неспособности ВПК страны быстро пополнить опустевший арсенал, сообщила американская газета The Washington Post. По данным издания, ситуация усугубляется нехваткой необходимых материалов и веществ.

В WP подчеркнули, что приоритетной задачей МО США является не только ускорение краткосрочного производства боеприпасов, но и организация закупок на протяжении длительного времени. Это позволит создать «адекватную» промышленную базу, которая сможет удовлетворять возросшие запросы, отметили в издании.

«Мы хотим гарантировать, что сможем удерживать внимание правительства, союзников и партнёров на необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения», — приводит газета слова источника в Пентагоне.

Трудностью на пути к обозначенной цели может стать недостаточное количество материалов, используемых в производстве боеприпасов. Речь идёт о «глобальном дефиците» в США взрывчатых веществ и химикатов, подытожили в издании

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