Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее запрет на публикацию в СМИ информации о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры.

Указ вводит в действие решение СНБО от 23 октября «О мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на следующий отопительный период 2026/27 года».

Согласно решению, Кабинет министров должен «принять неотложные меры по запрету освещения в средствах массовой информации информации о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры, а также об этапах и ходе строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения, в частности, предусмотренных Комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов».

Кроме того, Министерству обороны совместно с Генштабом ВСУ поручено разработать и утвердить план мероприятий по объектной противовоздушной защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Он должен предусматривать, в частности, «определение конкретных должностных лиц, ответственных за противовоздушное прикрытие приоритетных объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора на постоянной основе».