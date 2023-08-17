ISW: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК «Вагнера»

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Минобороны России может использовать форум «Армия-2023» в Москве для принуждения ряда стран к отказу от сотрудничества с ЧВК «Вагнера» и для рекламы подконтрольных Минобороны РФ частных военных компаний.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Таким образом, правительство РФ угрожает прекратить военно-техническую и материальную поддержку некоторым странам Африки, если их руководство продолжит использовать существующие связи с «Вагнером».

По данным источников, Минобороны России уже предъявило властям Буркина-Фасо такого рода ультиматум. Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками «Вагнера», но они совпадают с предыдущими оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК «Вагнера» в пользу ЧВК, контролируемых Минобороны России.