Тарифный совет будет определять верхний предел цен на лекарства

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Тарифный совет будет определять верхний предел оптовых и розничных цен на лекарства до следующего месяца.

Об этом говорится в поправке к закону «О лекарственных средствах», утвержденной Указом президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Тарифный совет должен в месячный срок утвердить тарифы на услуги упрощенной экспертизы лекарственных средств, предусмотренные законом «О лекарственных средствах», в том числе верхний предел оптовых и розничных цен на лекарственные средства, и проинформировать президента Азербайджана.

Будет утвержден новый порядок государственной регистрации лекарственных средств, говорится в поправке к закону «О лекарственных средствах», утвержденной Указом президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Кабинет министров в течение 4 месяцев должен утвердить по согласованию с президентом Азербайджана правила государственной регистрации, включения в Государственный реестр и ведения Государственного реестра лекарственных веществ и медицинских препаратов.