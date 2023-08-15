Эльчин Самедли получил назначение на матч Грузия-Армения

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Азербайджанский судья-инспектор получил назначение на матч с участием сборной Армении.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал имена арбитров и судей-инспекторов на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2024 года по футзалу, уточняет «Спутник».

Так, азербайджанский рефери международной категории Эльчин Самедли получил назначение на матч элитного раунда отборочного цикла ЧМ-2024 по футзалу между сборными Грузии и Армении. Самедли проинспектирует работу судей матча, который состоится 15 сентября в Тбилиси.