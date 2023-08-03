Сестра пропавшего азербайджанского летчика: 30 лет ждем его возвращения |
Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении |
Журналисты из США посетили в Губе Мемориальный комплекс геноцида (фото) |
Алиев в ходе переговоров со старшим советником Госдепа коснулся нормализации отношений с Ереваном (видео) |
В ОИС поддержали инициативу Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди |
Украинская армия продвигается к Мелитополю |
Байрамов обвинил Армению в препятствовании передачи гумпомощи в Карабахский регион |
Хачатурян допрошен в связи с Мешалинским геноцидом |
МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна |
Главное Политика

В ОИС поддержали инициативу Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди

В ОИС поддержали инициативу Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, который признает законные решения Азербайджана о создании пограничных контрольно-пропускных пунктов на своей территории в ответ на угрозы безопасности и в соответствии с принципами и нормами международного права, приветствует содействие Азербайджана в использовании Лачинской дороги в медицинских целях армянскими жителями Карабаха и его предложение использовать дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки более крупных грузов, говорится в сообщении ОИС.

«Подобные инициативы будут способствовать реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество. Генеральный секретариат призывает Армению воздержаться от любых провокационных действий и поддержать предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди, а также других предложенных Азербайджаном маршрутов для удовлетворения потребностей армянских жителей», – говорится в заявлении ОИС.

Генеральный секретариат ОИС подчеркивает необходимость продвижения по пути мира и принятия необходимых мер для укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев в ходе переговоров со старшим советником Госдепа коснулся нормализации отношений с Ереваном (видео)
Политика

Алиев в ходе переговоров со старшим советником Госдепа коснулся нормализации отношений с Ереваном (видео)

2023/08/03, 20:13
В ОИС поддержали инициативу Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди
Политика

В ОИС поддержали инициативу Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди

2023/08/03, 19:51
Байрамов обвинил Армению в препятствовании передачи гумпомощи в Карабахский регион
Политика

Байрамов обвинил Армению в препятствовании передачи гумпомощи в Карабахский регион

2023/08/03, 18:00
Препятствование Арменией открытию коммуникаций не служит миру и стабильности в регионе
Политика

Препятствование Арменией открытию коммуникаций не служит миру и стабильности в регионе

2023/08/03, 17:19
Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно
Политика

Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно

2023/08/03, 16:49
Знакомо ли Пашиняну слово мужчины?
Политика

Знакомо ли Пашиняну слово мужчины?

2023/08/03, 15:18
В Азербайджане ликвидированы три партии
Политика

В Азербайджане ликвидированы три партии

2023/08/03, 14:02
МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
Политика

МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна

2023/08/03, 13:28
«Глобальный юг» запускает переговорный процесс по Украине
Политика

«Глобальный юг» запускает переговорный процесс по Украине

2023/08/03, 12:57