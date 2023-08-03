В ОИС поддержали инициативу Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди

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Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, который признает законные решения Азербайджана о создании пограничных контрольно-пропускных пунктов на своей территории в ответ на угрозы безопасности и в соответствии с принципами и нормами международного права, приветствует содействие Азербайджана в использовании Лачинской дороги в медицинских целях армянскими жителями Карабаха и его предложение использовать дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки более крупных грузов, говорится в сообщении ОИС.

«Подобные инициативы будут способствовать реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество. Генеральный секретариат призывает Армению воздержаться от любых провокационных действий и поддержать предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди, а также других предложенных Азербайджаном маршрутов для удовлетворения потребностей армянских жителей», – говорится в заявлении ОИС.

Генеральный секретариат ОИС подчеркивает необходимость продвижения по пути мира и принятия необходимых мер для укрепления безопасности и стабильности в регионе.