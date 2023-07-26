Или дорога Агдам-Ханкенди, или… ничего

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Армения продолжает очередное шоу на границе с Азербайджаном. Официально речь идет об отправке из Еревана «гуманитарной колонны» на помощь «голодающим армянам Карабаха». Но даже самый беглый взгляд не оставляет сомнений: речь идет об очередной попытке устроить провокацию, дешевых манипуляциях и низкопробном балагане с претензией на серьезную политику.

Итак, напомним: Азербайджан неоднократно и четко заявлял, что для доставки гуманитарных грузов в Карабах может — и должна! — использоваться дорога Барда-Агдам-Ханкенди. Эта дорога, которая восстанавливается после армянской оккупации, и по рельефно-природным, и по техническим характеристикам значительно превосходит серпантины Лачинской дороги. Она позволит доставлять грузы быстрее, эффективнее и надежнее.

Единственный недостаток — по ней не получится возить мины, оружие и контрабанду. Однако именно марионеточная ханкендинская верхушка, которая громче всех верещит о мифической «блокаде», «гуманитарной катастрофе» и т.д., отказывается от доставки грузов через Агдам. Одно только это — явное проявление нетерпимости и конфронтационной психологии.

А теперь, отправив «гуманитарную колонну», Армения устраивает политическое шоу и прямо-таки показательную провокацию. Попытка же собрать с армянской стороны ППП «Лачин» евронаблюдателей, представителей иностранных посольств, в том числе стран Евросоюза — это уже явная попытка устроить спектакль. И если западные дипломаты согласились в этом спектакле участвовать — с их стороны это не что иное, как лицемерие. Куда логичнее было бы поехать на Агдамскую дорогу и полюбоваться, как ее перекрывают сами сепаратисты.

И самое главное, при помощи таких шоу оказать на нашу страну давление не получится. Азербайджан не поступится своими суверенными правами ни на охрану границ, ни на невмешательство во внутренние дела.

Так что выбор у ханкендинских марионеток прост. Или транзит по Агдамской дороге, или ничего. Но тогда ответственность ляжет уже на них самих.

Tg-канал Minval—LIVE