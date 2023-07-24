Азизов: Говорить о причинах пожара можно будет только после экспертизы

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Говорить о причинах пожара, произошедшего в Хатаинском районе столицы, можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.

Об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, находящийся на месте происшествия, сообщает «Репорт».

Мэр напомнил, что в жаркие месяцы такие инциденты происходят по всему миру.

«Стоит учесть, что в этом году ученые зафиксировали самую высокую температуру на нашей планете. Говорить о причинах пожара можно будет только после экспертизы», – добавил Э.Азизов.