Пожар в Хатаинском районе потушен (обновлено, фото, видео)

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00:14 Пожар на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района города Баку полностью потушен сотрудниками Государственной пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Как отметили в МЧС, несмотря на сильный ветер, благодаря быстрому и профессиональному реагированию на инцидент, сотрудники МЧС смогли предотвратить распространение огня на близлежащие нефтяные резервуары и нефтепроводы, проходящие через район

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25/07 00:08 «В 21:31 в Государственную службу пожарной охраны МЧС поступила информация. В 21: 36 на место прибыли первые пожарные части». Об этом сообщил заместитель начальника Государственной противопожарной службы Рза Худиев.

Он отметил, что пожар произошел возле забора нефтеперерабатывающего завода, около 4 нефтяных резервуаров объемом 5000 кубометров.

«Из-за сильного ветра огонь распространился на большую площадь и представлял большую угрозу для нефтяного сектора. В связи с этим был объявлен высокий уровень опасности. К месту происшествию привлечены силы и средства Бакинского гарнизона, 20 пожарных машин и 85 человек личного состава.

Площадь пожара составляет около 2 гектаров. Горят в основном горючие-бытовые отходы и древесная стружка, камыш. Ни гражданские лица, ни пожарные не пострадали. К месту происшествия были привлечены силы Бакинского гарнизона в составе 20 основных пожарных машин, 85 человек пожарных», – сообщил представитель министерства», – отметил Худиев.

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23:58 Пожар в Хатаинском районе Баку будет потушен в кратчайшие сроки. Об этом заявил замначальника Государственной службы пожарной охраны МЧС полковник внутренней службы Рза Худиев.

По его словам, которые приводит «Репорт», пожарные бригады достигли места инцидента спустя пять минут после получения информации.

«Пожар возник около забора НПЗ вблизи четырех резервуаров с нефтью вместимостью 5 000 кубометров каждый.

Из-за сильного ветра огонь распространился на большую площадь и представлял большую угрозу для нефтяного сектора. В связи с этим был объявлен высокий уровень опасности. К месту происшествию привлечены силы и средства Бакинского гарнизона, 20 пожарных машин и 85 человек личного состава.

В 23:03 пожар был полностью локализован и взят под контроль. В настоящее время угрозы для нефтяного сектора нет, работы по охлаждению продолжаются. В ближайшее время пожар будет полностью потушен», – подчеркнул Р.Худиев.

Он добавил, что огонь охватил территорию площадью два гектара, пострадавших в результате инцидента нет.

«Мы не можем назвать причину возгорания, ее будут устанавливать специальные следственные группы», – заключил замначальника Госслужбы.



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23:34 Пожар в Хатаинском районе локализован, ведутся работы по полному тушению пожара.





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22:21 В МЧС Азербайджана поступила информация о возгорании близ улицы Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе.

Инцидент зафиксирован в местности, заросшей камышом, в поселке НЗС, уточняет «Репорт».

К месту происшествия привлечены личный состав и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также медицинская бригада. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

