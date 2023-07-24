Фейковая блокада: движение против движения

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В Лачин возвращается все больше азербайджанцев, а страсти по одноименной дороге и «блокаде Арцаха» продолжаются: открыто-закрытая, она порождает все больше политических игр, амбиций влияния и воинственных настроений: утверждения об «этнической чистке армян» уже тиражируются на международных площадках.

На днях еще 22 семьи, – а это 79 человек, – вернулись в Лачин. Им предстоит обживать дома, в которых они жили до армянской оккупации, а после освобождения Лачина были капитально отремонтированы, а то и заново построены по поручению президента Азербайджана. И если в этом вопросе (как и во многих других, связанных с возвращением азербайджанцев на освобожденные от оккупации территории) есть ясность, то с Лачинским коридором, соединяющим Армению с еще не освобожденными районами Карабахского региона, творится нечто фантастическое.

То есть Баку утверждает, что Лачинский коридор функционирует, а «фактические руководители» пока еще неподконтрольных ему территорий в Карабахском регионе, а также власти Армении твердят, что дорога закрыта наглухо, население «Арцаха» голодает, не имеет доступа к электроэнергии, газу, медицинской помощи и т.д. – словом, находится в полной блокаде, и «место имеет гуманитарная катастрофа».

О существовании Лачинского коридора – нескольких километров дороги в горах – было известно только жителям Армении, Азербайджана, географам – да и то не всем. Но – до определенного времени. Сейчас о нем узнали едва ли не во всем мире «по вине кровожадных азербайджанцев», планомерно истребляющих голодом, холодом и болезнями ненавистных им армян. Заявления с требованием деблокады коридора звучат от руководителей и высокопоставленных лиц различных государств и международных организаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после недавней встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил на заседании правительства РА, что брюссельские переговоры не дали конкретных результатов по разблокированию Лачинского коридора и «преодолению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе».

По словам Пашиняна, «этническая чистка в Нагорном Карабахе – это уже не теоретическое утверждение, а конкретная программа, которая осуществляется путем незаконного блокирования Лачинского коридора». А посему, настаивает премьер, «еще более острой необходимостью стало направление в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов». А также «формирование механизма международного диалога между Степанакертом и Баку».

Пашинян словно флагом размахивает заявлениями о необходимости разблокирования Лачинского коридора перед президентом Европейского совета и иных «сильных» (или полу-сильных) мира сего и считает, что задачей армянской стороны является привлечение большего внимания к «возникшему в Нагорном Карабахе гуманитарному кризису посредством дипломатических каналов, а также в международных медиа и в социальных сетях».

А вот отсюда – подробнее, и не в пользу Баку, поскольку он, говоря прямо, одержав военную победу в освобождении своих территорий от тридцатилетней оккупации армян, проиграл им информационную войну (речь не о СМИ, а в армянском лобби). Потому как отовсюду только и слышишь о Лачинском коридоре – о нем уже знают на всех континентах и сочувствуют армянам (пусть даже с оговорками). А это означает, что Пашинян – бездарный дипломат и «глава государства» – отлично обучен (понятно – кем и где) технологиям по раскручиванию существующей или не существующей, либо имеющей место номинально – проблеме: хоть «в международных медиа», хоть в «социальных сетях», не говоря уже о личном общении с «влиятельными лицами» и речах, толкаемых на международных площадках.

В то время как пресса – его родная или иностранная со ссылкой на первую или без оной – тиражирует «данные», в соответствии с которыми «в Карабахе наблюдается рост смертности»; «за последних четыре дня было ввезено ноль товаров первой необходимости»; зафиксировано всего три въезда и выезда автомобилей «Красного креста»; «из-за приостановки плановых операций 1 640 граждан лишились возможности решить свои проблемы со здоровьем посредством хирургического вмешательства»; российские миротворцы ввезли примерно в 15 раз меньше товаров первой необходимости, чем должно было поступить (5 715 т вместо примерно 87 600т ); 11 тыс. человек лишились работы и доходов, и что «с 15 июня запрещен ввоз даже гуманитарных грузов», Азербайджан, открывший погранично-пропускной пункт (ППП) на Лачинской дороге, не противопоставляет этим «данным» собственную статистику. То есть цифрами и фактами Баку не бьет, в полной мере, по дезинформации армянской стороны о чуть ли не ленинградской блокаде «Арцаха».

Так почему бы ее не подтверждать, например, как это было сделано на днях федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом после его встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Европейский министр, «накачанный» своим армянским коллегой, заявил, что «Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена», и он крайне обеспокоен «гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе», являющейся «следствием незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».

Понятно, что Мирзоян не рассказал Шалленбергу о том, что Баку не допускает в Карабахский регион не гуманитарные грузы, а вооружение, поставляемое из Армении, и что он предложил путь армянским жителям Карабаха через Агдам, а те в ответ провели акцию протеста и перекрыли бетонными заграждениями дорогу Аскеран-Агдам, заявив, что выступают категорически против ввоза в «Арцах» азербайджанских продуктов – это для них «красная черта». И что вместо примирения с азербайджанцами (о нем – ниже) «арцахцы» объявили о старте «бессрочного всенародного движения» и устроили сидячую забастовку (на голодный желудок) на центральной площади Ханкенди. К ней присоединились «президент» и «спикер парламента НКР» Араик Арутюнян и Артур Товмасян. А еще о том, что участники сидячей забастовки не всегда мучают себя неудобной позой на палящем солнце, а «работают» в «ротационном» режиме: ходят домой поесть и помыться, а иным обеды приносят на место «дежурства».

А также о том, что в Ханкенди и его окрестностях функционируют рестораны и прочий общепит: правда, в таком случае пришлось бы признать, что «арцахцам» есть что покушать и попить. Вместо этого упомянутый выше министр Мирзоян на недавнем специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене разглагольствовал о «стабильном мире в регионе» возможном «при решении основной (!) причины конфликта». А она, оказывается, заключается в том, что у карабахских армян нет гарантий безопасности.

«Признание территориальной целостности Азербайджана не должно интерпретироваться как предоставление права на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», – назидательно указал Мирзоян. И, как и его шеф, затянул «песнь» о том, что «без действенных международных механизмов ни один армянин не сможет существовать в Нагорном Карабахе». Ну и, конечно, не обошлось без проблемы Лачинского коридора, для решения которой «Все партнеры, заинтересованные в стабильности и мире на Южном Кавказе, должны предпринять четкие действия». Какие? Ежу ясно: «применение давления на Азербайджан» (цитата из речи Мирзояна).

Также «… требуется немедленное внимание международного сообщества; международные организации должны направить миссии для оценки нужд, оказать пострадавшему населению гуманитарную помощь». Глава МИД Армении подчеркнул: речь уже не идет об угрозе кризиса: «мы говорим о продолжающейся гуманитарной катастрофе…, под угрозой – жизнь 120 тысяч человек». Ну и т.д.

Словом, в «голодающем Арцахе» благоденствуют только российские миротворцы, которые «поставляют все для себя вертолетами». И плевать они хотели на армян, в то время как контроль за беспрепятственным проездом по Лачинскому коридору возложен на командование российского миротворческого контингента, никак не комментирующего ситуацию с открыто-закрытой дорогой – это уже из рассказов «арцахцев» армянским журналистам.

Но, строго говоря, российская сторона ведет себя несколько странно: Москва чуть ли не расстроена тем, что Армения – на словах, во всяком случае – признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион. Так, в заявлении МИД РФ, в частности, сказано, что Россия с уважением относится к суверенному решению армянского руководства (признание Карабаха за АР), «однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента». И что в таких условиях «не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны», а следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности.

Подчеркивается также, что «Неотъемлемой частью данного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы».

Ну и в Москве «озабочены» тем, что «… ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию». То есть на этой территории «углубляется гуманитарный кризис, … местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения». На Смоленской площади предупреждают: «Это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян». И призывают Баку «принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора».

Странное заявление? Да, местами, поскольку в нем, во-первых, содержится намек на недовольство тем, что власти Армении на вербальном уровне «сдали Карабах» целиком. Во-вторых, Россия как бы не замечает, что сама не выполнила своих обязательств по трехстороннему заявлению – хотя бы потому, что в обязанности миротворцев входит поддержание режима прекращения огня, в то время как на границе стреляют довольно часто. На вопрос – почему? – отвечаем: миротворцы, согласно трехстороннему заявлению, должны были разоружить незаконные вооруженные формирования в конфликтной зоне и вообще вывести их оттуда, причем, одновременно с развертыванием своего контингента. Но сделано это не было.

С вступления трехстороннего заявления в силу прошло почти два с половиной года, а воз и ныне там. И с Лачинской дорогой творится непонятное: то ли миротворцы «отдали» ее Азербайджану, а, значит, «негласно работают» на интересы Баку, то ли якобы самоустранились от «дороги раздора», соответственно, на передвижение по ней армянского вооружения закрыли глаза. А «виноват» во всем Азербайджан. И что же, такая ситуация будет продолжаться до 2025 года, то есть вплоть до истечения мандата миротворцев РФ? Или в последней надеются его продлить? Иначе почему заявление президента Эрдогана о завершении пребывания российских «голубых касок» в 2025 году так неприятно резануло слух российского МИД, что он на него даже ответил в стиле «не ваше (то есть – Турции) дело».

Когда (или если) мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан, и Ереван официально, «на бумаге» признает Карабахский регион составной частью АР с распространением на него юрисдикции Баку, тогда миротворцы вряд ли потребуются – конечно, в случае, если все будет выполнено по чести.

Президент Алиев в очередной раз подтвердил на Шушинском глобальном медиа-форуме (его цитирует «Азертадж), что Азербайджан готов идти по пути реинтеграции, обеспечить права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе в соответствии с Конституцией АР. Но, напомним, Армения ратует за «международные усилия» в этом деле, вовсе не нужные и могущие быть востребованными, если Баку свое слово не сдержит. Таким образом, ажиотаж с защитой прав и безопасности армянского населения, этнической чисткой, а-ля «ленинградской блокадой» пока безоснователен. Главное – вреден: он оттягивает подписание мирного договора и хотя бы относительные гарантии его выполнения.

Как сказал Алиев, «Представители различных этнических групп, всех групп, проживающих в Азербайджане, имеют одинаковые права, одинаковые обязанности, и их безопасность защищена на равном уровне. Почему какая-либо этническая группа должна быть исключением и иметь преимущество перед другими? Я этого не понимаю. То есть это наш подход. Мы все еще надеемся, что часть здравомыслящих людей, живущих в Ханкенди, поймет, что такой подход бесперспективен».

Он также напомнил, что Баку неоднократно озвучивал свою позицию по вопросу интеграции армянского населения Карабаха и демонстрировал максимальную конструктивность. Для налаживания контактов с представителями армян в Карабахе был назначен специальный представитель, но противная сторона от взаимодействия с Баку отказалась. «Через некоторое время мы пригласили их еще раз. Дабы исключить какую-либо возможную ошибку, мы еще раз пригласили их. Мы в очередной раз услышали несогласие, услышали отказ. И я сказал, что после этого не будет никаких приглашений».

Что в сухом остатке? Пространство неопределенности, болтание между небом и землей, то есть самое опасное положение. И при этом карабахские армяне, представители которых не идут на контакт с Баку, фактически стали заложниками «шефов» сепаратистов, оттягивающих установление мира в регионе, а, по сути, нарывающихся на принудительное распространение юрисдикции Азербайджана на вербально признанных Арменией территориях силовым путем. Если бы не такая политика армянской стороны вкупе с не вполне понятной позицией России, не было бы ни проблемы Лачинской дороги, ни всех этих затяжных игр на «международном уровне», когда каждая из заинтересованных сторон оспаривает право стяжать себе влияние на Южном Кавказе, если не попытку неоколонизации региона. И Армения этому не благому делу усиленно способствует.

А потом, с течением времени, будут, как водится, «ахи» и «охи», новые «этнические чистки» и «геноцид». Вот только случиться они могут при желаемых Арменией внерегиональных «хозяевах» без всяких кавычек. И тогда Лачинский коридор (все познается в сравнении) превратится, но уже в ностальгическим воображении, в дорогу жизни.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az