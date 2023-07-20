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ЧВК «Вагнера» начинает тренировки с беларускими военными

ЧВК "Вагнера" начинает тренировки с беларускими военными

Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают ряд учебно-боевых задач на полигоне «Брестский», который расположен вблизи белорусско-польской границы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер». На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский», – отметили в оборонном ведомстве.

Белорусская сторона не уточняет численный состав прибывших в Беларусь бойцов ЧВК «Вагнер».

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