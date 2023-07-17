Алексей Наумов о «сути» мутного заявления МИД России

591 Просмотров

Субботнее заявление МИД России касательно судьбы армянского населения Карабаха нужно рассматривать в контексте интервью главы Совбеза Армении Армена Григоряна информационному изданию «Радио Свобода». Об этом Minval.az заявил российский политолог Алексей Наумов.

«Тема сложная и многогранная. Обсуждая ее, необходимо помнить, что полномочия РМК до сих пор нигде не прописаны, а стороны жду от Москвы чего-то более четкого, конкретного, а этого по факту нет. Я для себя трактовал заявление МИД РФ несколько иначе. То есть Москва снимает с себя ответственность за те территориальные уступки, которая взяла на себя Армения», – сказал политолог.

По сути, отмечает аналитик, Москва говорит Еревану: «Вы сами признали Карабах частью Азербайджана, поэтому все свои претензии вы можете забыть. Вы это признали, и вам с этим жить».

«Это было ответом на заявление главы Совбеза Армении Армена Григоряна, который в своем интервью перенес на Россию ответственность за действия Армении. То есть Ереван хочет, чтобы Москва занималась ее внешней политикой и отчасти внутренней», – добавил он.

В целом, если рассматривать это заявление, то оно миротворческое в том плане, что содержит моменты, которые не нравятся ни Баку, ни Еревану, отметил аналитик.

«Тут надо сосредоточиться на сути. Суть же заключается в обеспечении нормальной гуманитарной обстановки на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. А как она может быть обеспечена? Восстановлением конституционной территориальной целостности Азербайджана и передачей ему всей земли карабахской. Это единственный способ обеспечить нормальную ситуацию в регионе», – сказал эксперт.

Говоря о мирном договоре, политолог заявил, что документ должен быть подписан, делимитация и демаркация должны быть проведены, но все это возможно в рамках восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности. Безусловно, есть некая конкуренция между Россией и Западом в вопросе южнокавказского урегулирования.

«Западу, безусловно, хотелось бы потеснить Россию на этой арене. И для России, и для Запада важно то, как обстоит ситуация в регионе, и как это стыкуется с их внешнеполитической репутацией и мощью. Для Москвы ни Ереван, ни Баку не являются чужими. Это те страны и народы, с кем мы имеем долгую общую историю. Это не Франция, не США, которые преследуют цель – вытеснить Россию. Можно быть предвзятым в этом вопросе, но у России больше морального права участвовать в урегулировании данного вопроса», – подчеркнул он.

Что касается статуса РМК, то по словам Наумова, их деятельность там не определена, но необходимо помнить, что это временное размещение российских миротворцев и для продления мандата РМК необходимо согласие сторон.

«Армянам Карабаха дано время решить – либо принять гражданство, либо уехать. Если за это время они не примут решение, тогда вопрос будет решен силой. Азербайджан уже показал, что он может решать вопросы силой, если дело касается восстановления территориальной целостности. В любом случае Карабах – это Азербайджан! В любом случае Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, а как уже это будет сделано, спокойно, дипломатически или силой, в историческом контексте не имеет значения. Хотелось бы, чтобы сепаратисты приняли верное решение», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев