Чернышевский: Первое условие для примирения Баку и Еревана – уход российских войск

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Как передает Minval.az, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал знаковое заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о грядущем уходе в 2025 году российских миротворцев из зоны ответственности в Карабахском регионе Азербайджана.

Он заявил: «Пришли важные новости из Южного Кавказа. Точнее, из Турции, но касающиеся именно Южного Кавказа. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2025 году Россия должна будет уйти из Карабаха. Это его подлинные слова: «Соглашение состоит в том, что российские миротворцы останутся на указанных местах до 2025 года. В 2025 году Российская Федерация покинет эту территорию».

А как вы хотели, господа московские товарищи? Вы ведете позорную человеконенавистническую войну с братским народом Украины, творите зверства, оказались в полной изоляции. Конечно же, вас теперь будут отовсюду гнать. Причем, скажите спасибо Эрдогану, который является довольно умеренным человеком. Он не разорвал соглашение о Карабахе, что мог бы сделать, учитывая разрастающийся паралич власти в России и ее откровенную военную слабость. Нет. Он говорит: «Соглашение будем соблюдать, как и написано, до 2025 года. А в 2025 году пожалуйста покиньте Карабах». У него и право такое есть, и сила. А у России ничего этого нет».

«Таким образом можно сделать вывод: Россия теряет свои позиции, а Турция усиливает. И произошло это, совершенно очевидно, после позорного пригожинского мятежа. Эрдоган, который сам подавил мятеж в 2016 году, причем сделал это с помощью народа, который выходил на улицы за него и голыми руками танки останавливал, прекрасно знает, что такое мятеж и как его следует подавлять. И он не мог не заметить фатальную слабость российской власти.

При этом для Южного Кавказа подобный ход турецкого лидера обещает в перспективе очень важные события. Уход России объективно создает условия для того, чтобы народы Кавказа помирились. Лишенная российской поддержки Армения либо поймет, что ей надо уходить от национальной мифологии и от роли вечного прислужника России на Южном Кавказе, либо ее не будет», – делает он вывод.

«Россия создала нынешнюю Армению. Именно Россия. Извините, но никаких армян, когда Россия пришла в Ереван, там не было. 78 процентов населения составляли тюрки и лишь среди остальных были какие-то армяне. Да, когда-то давно они там жили, но с тех времен все быльем поросло. Поэтому Россия вернула туда армян из Джульфы, из Персии, из Сирии, еще откуда-то, и создала нынешнюю Армению. И армяне до сих считают, что Россия их союзник, а они – верные стражи интересов России на Кавказе.

Но все. Больше не союзники. Россия с Кавказа уходит. Значит, надо искать новую нишу. В принципе, ниша-то хорошая. Азербайджан после того, как освобождает Карабах, больше к Армении претензий не имеет. Армянская земля сама по себе не нужна ни туркам, ни азербайджанцам. Живите как хотите. Помиритесь с соседями, и это даст Армении возможность реализовать свое уникальное географическое положение на международных торговых путях на этой Великой тюркской дороге из Анкары, которая ведет через Баку, Каспий в Среднюю Азию, а дальше, может, и до Якутска дойдет. Она может получить выгоду от этого, поучаствовать в торговых проектах. Но это же лучше! Жить с соседями в мире лучше, чем со всеми во вражде и претензии всем выдвигать, для которых нет ни амбиций настоящих, ни амуниции. Армении следует переосмыслить ситуацию, понять суровую и жесткую реальность и найти в себе мужество мириться с Азербайджаном, помириться с Турцией, помириться с Грузией. И не рассчитывать на то, что добрый дядя откуда-то из-за Кавказских гор или из-за океана придет и чем-то там Армении поможет. Не поможет. Дружите с соседями», – призывает Чернышевский.

«И первое условие для такого примирения – уход российских войск из Южного Кавказа. Соответственно, Эрдоган не просто так провозглашает, что заканчивается 200-летнее господство Российской империи над кавказскими горами, но и открывает двери для установления прочного мира на Кавказе, если его сигнал будет правильно понят. И на это есть надежда», – выражает уверенность специалист.