Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и европейские страны в срыве прежних договоренностей на переговорах по урегулированию конфликта, заявив, что сторонам приходится возвращаться к уже обсуждавшимся вопросам. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы, именно вы (руководство стран Европы – ред.) и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого. Снова начали по-новому рассматривать это – старые вопросы по-новому. Поэтому опять надо притираться, опять делать первые шаги», – заявил Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.

По его словам, первыми шагами на этом этапе могут стать гуманитарные акции, обмен пленными и телами погибших. При этом белорусский лидер подчеркнул, что переговоры необходимо продолжать.

Лукашенко также назвал прогрессом участие европейских стран в переговорном процессе. По его словам, Россия ранее не была склонна к такому формату, однако теперь согласилась на присутствие европейцев за столом переговоров.