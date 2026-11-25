В среду Соломоновы Острова заявили, что не допустят размещения иностранных военных баз на своей территории. Это позволило развеять опасения США и их союзников относительно того, что островное государство постепенно попадает в орбиту влияния Китая, а Пекин может создать там собственный военный форпост. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).



Государство с населением более 800 тысяч человек, расположенное примерно на тысяче островов к северо-востоку от Австралии, закрепило это обязательство в новом договоре, подписанном с Канберрой — союзником Вашингтона. За последние два года Австралия заключила несколько аналогичных соглашений с островными государствами Тихого океана, ограничив тем самым усилия Пекина по расширению своего влияния в регионе.

Заключённое в 2022 году в обстановке секретности соглашение между Соломоновыми Островами и Китаем вызвало опасения западных аналитиков, что Пекин может начать использовать местные порты для захода своих военных кораблей, а впоследствии создать там военную базу. В случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе это могло бы поставить под угрозу морские коммуникации между Австралией и США.

Соглашение побудило Вашингтон и его союзников активизировать усилия по укреплению отношений с отдалёнными островными государствами, территории которых стали ареной важных сражений, сыгравших значительную роль в победе союзников над Японией во время Второй мировой войны.

«На протяжении ряда лет Соломоновы Острова были источником неопределённости и сомнений в регионе. Эти времена остались в прошлом», — заявил в среду премьер-министр страны Мэттью Уэйл в ходе визита в Австралию.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе Уэйл отказался уточнить, намерена ли его страна официально расторгнуть соглашение с Китаем от 2022 года, отметив, что документ содержит положение о неразглашении.

«Мы продолжаем вести переговоры с Китаем», — сказал он.

Китай отрицает, что стремится создать военную базу на Соломоновых Островах. На этой неделе официальный представитель МИД КНР заявил, что дипломатическая деятельность Пекина в Тихоокеанском регионе не направлена на геополитическое соперничество, и подверг критике попытки воспрепятствовать взаимодействию Китая со странами региона.

«Международное сообщество должно содействовать устойчивому развитию тихоокеанских островных государств, уважать их независимость, отдавать приоритет развитию и придерживаться принципов открытости и инклюзивности», — подчеркнул он.

В прошлом году Австралия подписала договор о взаимной обороне с Папуа — Новой Гвинеей, создав свой первый новый военный союз с момента заключения в 1951 году договора АНЗЮС с Новой Зеландией и США. В июне и июле последовали соглашения с Вануату и Фиджи соответственно.

«Мы выводим наши партнёрские отношения во всём Тихоокеанском регионе на новый уровень», — заявил Альбанезе.

По его словам, в рамках нового договора с Соломоновыми Островами Австралия продолжит оказывать стране содействие в укреплении потенциала полиции, расширять возможности трудоустройства граждан Соломоновых Островов в Австралии, а также укреплять двусторонние связи посредством спорта, культуры и религиозного взаимодействия.

Уэйл, вступивший в должность в мае, заявил о намерении инициировать принятие законодательства, которое закрепит положения договора и затруднит возможный выход из соглашения для его преемников, ориентированных на сотрудничество с Китаем.

Текст договора был опубликован на сайте Министерства иностранных дел Австралии. Согласно документу, Соломоновы Острова обязуются не допускать милитаризации стратегически значимых объектов инфраструктуры, а также обеспечить, чтобы сотрудничество в сфере безопасности осуществлялось со странами — членами Форума тихоокеанских островов. Австралия входит в состав этой региональной организации, тогда как Китай её членом не является.

«Уэйл направил Канберре и Пекину чёткий сигнал относительно того, с кем он намерен в дальнейшем сотрудничать в сфере безопасности», — отметил Коннор Грэм, научный сотрудник аналитического Института Лоуи в Сиднее.

Вместе с тем Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Соломоновых Островов, что делает страну уязвимой перед возможными ответными мерами со стороны Пекина, подчеркнул эксперт.