Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана завершило расследование в отношении компании PDD Holdings, владеющей маркетплейсом Temu. По итогам проверки были выявлены нарушения требований статей 16.2.1, 16.2.7 и 16.2.8 Закона «О конкуренции». В том числе установлено, что платформа искусственно занижала цены, ограничили конкуренцию на рынке, либо и не позволяет конкурентам стабильно вести рентабельную деятельность.

По результатам проверки принято решение о создании конкурентной комиссии, которая должна рассмотреть вопрос о возбуждении дела по факту нарушения законодательства. На данный момент рассмотрение этого вопроса продолжается.

Ситуацию в беседе с Minval.az прокомментировал специалист по электронной торговле Ниджат Манафов. По его словам, вопросы к ценовой политике Temu возникли ещё на этапе выхода платформы на азербайджанский рынок.

«Когда Temu только появился в Азербайджане, он предлагал товары по очень низким ценам, причём с бесплатной доставкой. У Trendyol, насколько мне известно, возникли сомнения в экономической обоснованности таких предложений. Ведь доставка товаров, в том числе авиаперевозками, предполагает определённые расходы. По имеющейся у меня информации, Trendyol обратился с жалобой на Temu в антимонопольный орган», — рассказал эксперт.

Как отметил Манафов, в ходе проверки запрашивались сведения у авиакомпаний о стоимости перевозок, а у Temu — информация о ценах на товары и их реализации. По его мнению, предварительные признаки указывали на возможное субсидирование цен с целью вытеснения конкурента с рынка. В случае с Азербайджаном, речь идет о вытеснении Trendyol.

«Если эти обстоятельства подтвердятся, Temu может быть привлечён к ответственности. Однако важно понимать, что расследование касается прежде всего периода когда платформа только вышла на азербайджанский рынок. Сегодня цены на Temu уже заметно выросли, и прежняя ситуация с агрессивным демпингом в том виде, в каком она существовала изначально, изменилась», — пояснил собеседник.

При этом эксперт не ожидает, что возможные санкции заставят Temu покинуть Азербайджан. По его словам, компания сталкивается с претензиями регулирующих органов и в других странах, однако штрафы сами по себе необязательно становятся причиной ухода с рынка.

Манафов также обратил внимание на вопрос прозрачности расходов на доставку. По его словам, ранее при оформлении заказов на Temu покупателям указывалась нулевая стоимость доставки, хотя фактически товары поступали в Азербайджан с определёнными транспортными расходами.

«Эти суммы, не отражались должным образом в платежных реквизитах Государственного таможенного комитета, что могло искажать статистику. В связи с этим таможенные органы предупреждали магазины, отправляющие товары непосредственно в Азербайджан, о необходимости предоставлять достоверные сведения о стоимости доставки», — отметил он.

Отдельно эксперт затронул вопрос качества продукции, представленной на платформе. По его оценке, низкая стоимость части товаров может быть связана с недостаточным контролем качества и отсутствием необходимых сертификатов. Он считает, что покупателям следует обращать внимание не только на цену, но и на безопасность приобретаемой продукции.

При этом Манафов подчеркнул, что Temu уже стал популярной площадкой среди азербайджанских потребителей, многие из которых при онлайн-покупках в первую очередь ориентируются на стоимость товара.