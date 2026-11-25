Теократические правители Ирана извлекли из почти полувековой череды кризисов урок в духе Ницше: всё, что не убило их революцию, лишь сделало её сильнее. В 2026 году Исламская Республика пережила общенациональное восстание и разрушительную войну с США и Израилем, которая привела к гибели её руководителей, нанесла сокрушительный удар по вооружённым силам и опустошила экономику. Однако вместо того, чтобы пересмотреть принципы и политический курс, на протяжении почти пяти десятилетий порождавшие конфронтацию, изоляцию и общественные волнения, правители Тегерана пришли к противоположному выводу: революционная идеология оказалась не тяжким бременем, тянущим режим на дно, а спасательным кругом, позволяющим ему оставаться на плаву.

В этом убеждении они не совсем заблуждаются. С тех пор как революция 1979 года превратила Иран из проамериканской монархии в антиамериканскую теократию, основополагающими принципами режима стали установление теократического правления внутри страны и противостояние Израилю и Соединённым Штатам на международной арене. Такая политика провоцировала регулярные внутренние потрясения и внешние конфликты, которые привели к обнищанию, изоляции и дестабилизации Ирана. Парадоксальным образом, однако, революционные режимы, пережившие подобные испытания, зачастую становятся более устойчивыми, сплочёнными и уверенными в своих идеологических убеждениях. Исламская Республика под новым руководством Моджтабы Хаменеи, по всей видимости, следует той же закономерности.

Совместная война США и Израиля против Ирана не привела к сколько-нибудь значительной консолидации обедневшего и подвергавшегося репрессиям иранского общества вокруг угнетающего его режима. Однако она сплотила сам режим вокруг революции. Вместо того чтобы допустить возможность формирования иного политического порядка, правители Тегерана сомкнули ряды и продлили эпоху Хаменеи — в буквальном смысле, избрав Моджтабу Хаменеи преемником его отца, убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

«Божья милость очевидна — с нами молодой Хаменеи!» — скандировали сторонники режима.

Внутри страны война укрепила позиции революционной элиты, для которой приоритетом является сопротивление, а не государственное управление. Это лишь продлит кризис в стране. Режим способен подавлять восстания, но не может устранить причины, которые их порождают.

Попытка президента США Дональда Трампа решить иранскую проблему лишь усугубила её. Война, начатая в разгар переговоров, ослабила военный потенциал Тегерана, но одновременно укрепила революционный характер режима, углубила и без того глубокое недоверие к Вашингтону и преподала иранским правителям опасный урок: уступок можно добиться насилием, а не диалогом.

Тегеран создал новые прецеденты нападений на соседние государства, нарушения глобальных поставок энергоносителей и установления контроля над Ормузским проливом. Иранское руководство намерено восстановить свой военный потенциал и отомстить за гибель Хаменеи, тогда как Израиль столь же решительно настроен не допустить восстановления способности Ирана представлять для него угрозу. То, что Тегеран может считать необходимым для восстановления потенциала сдерживания, Израиль может расценивать как подготовку к новой войне.

Вашингтон может принять решение о прекращении войны с Ираном, но он не способен положить конец противостоянию Исламской Республики с Соединёнными Штатами. Израиль не может позволить себе игнорировать противника, которого считает экзистенциальной угрозой. Арабские государства Персидского залива практически не способны повлиять на то, начнётся ли новая война между Израилем и Ираном, однако именно они могут понести одни из наиболее серьёзных потерь, поскольку их города, энергетическая инфраструктура и судоходство через Ормузский пролив уязвимы перед ответными действиями Тегерана.

Экономические и технологические достижения стран Персидского залива Тегеран рассматривает не как пример для подражания, а как уязвимости, которыми можно воспользоваться, и объекты, которым можно угрожать. По этим причинам завершение нынешней войны, скорее всего, окажется лишь передышкой, а не окончательным урегулированием конфликта.

Проблемы, которые Исламская Республика создаёт для Ближнего Востока, Соединённых Штатов и мировой экономики, в конечном счёте могут быть решены только посредством политических перемен в Тегеране. Однако, пережив 2026 год, Исламская Республика лишь укрепилась в своём революционном убеждении, что залогом её выживания является преемственность, а не перемены.

На международной арене страна продолжит балансировать между войной и миром, а внутри — между затяжным упадком и внезапными потрясениями. Таким образом, Иран оказался заложником парадокса: революционная идеология ведёт страну к разрушению, однако отказ от неё может привести к краху самого режима.

Как и все переживающие упадок автократии, Исламская Республика может как постепенно угаснуть, так и внезапно рухнуть. В 1853 году российский император Николай I впервые назвал Османскую империю «больным человеком Европы», однако её существование завершилось лишь семь десятилетий спустя. В 1947 году Джордж Кеннан писал на страницах Foreign Affairs, что Советский Союз «несёт в себе семена собственного разложения, причём процесс их прорастания уже зашёл достаточно далеко». Тем не менее до распада Советского Союза прошло ещё 44 года.

Исламская Республика Иран стала напоминать Пизанскую башню: она, казалось бы, находится на грани обрушения, но десятилетие за десятилетием продолжает противостоять законам политической гравитации.

Несмотря на богатые природные ресурсы и значительный человеческий капитал, теократический Иран превратился в наглядный пример растраченного национального потенциала. Его экономика оказалась заложницей повторяющихся кризисов, национальная валюта обесценивается вследствие инфляции, а целые поколения образованных граждан стремятся строить своё будущее за рубежом.

Спустя почти полвека после революции реальный ВВП Ирана на душу населения остаётся почти на четверть ниже пикового показателя 1976 года. Это означает, что многие иранцы в материальном отношении живут хуже, чем их родители, бабушки и дедушки до революции. Подобный экономический регресс обычно характерен лишь для несостоявшихся государств или обществ, опустошённых гражданской войной.

Однако в то время как иранская экономика деградировала, общество развивалось. За последние пять десятилетий население страны почти утроилось, а преимущественно сельское и традиционное общество стало более урбанизированным, образованным и либеральным в социальных вопросах.

После протестов 2022–2023 годов под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода» обязательное ношение хиджаба — то, что аятолла Рухолла Хомейни некогда называл «знаменем» Исламской революции, — становится всё труднее обеспечивать принудительными мерами. Сегодня женщины регулярно появляются на улицах Тегерана и других городов с непокрытой головой. Нарушение этого табу придаст иранцам смелости бросить вызов и другим запретам.

Иными словами, граждане Ирана смотрят в будущее, его правители — в прошлое, а экономика продолжает стремительно деградировать. Это страна, народ которой уже перерос революцию, тогда как руководство отказывается оставить её позади.

Историк Крейн Бринтон сравнивал революции с лихорадкой, которая рано или поздно отступает, уступая место периоду умеренности, известному как термидор. Однако даже спустя десятилетия после революции иранские правители отказываются снижать градус напряжённости.

Иранское общество давно стремится к возвращению к нормальной жизни, но режим опасается, что завершение революции будет означать конец его собственного правления. Сохранять власть в условиях растущей пропасти между руководством и населением можно лишь посредством непрекращающихся репрессий.

Потенциальные Дэн Сяопины Исламской Республики были отстранены от власти из опасения, что они могут превратиться в её Михаилов Горбачёвых. Её Вацлавы Гавелы оказались в тюрьмах, изгнании или были убиты.

Эдмунд Бёрк предупреждал, что «государство, не располагающее средствами для осуществления перемен, лишено и средств для собственного сохранения». Однако правители Исламской Республики, по всей видимости, скорее готовы рискнуть крахом режима, чем проявить гибкость, и скорее допустят новую катастрофическую войну, чем откажутся от революционных принципов, обеспечивающих сохранение их власти.

Революционные режимы обладают удивительной устойчивостью. Как отмечают политологи Стивен Левицкий и Лукан Уэй в своей книге «Революция и диктатура», такие режимы существуют в среднем почти втрое дольше своих нереволюционных аналогов, несмотря на то что вдвое чаще оказываются вовлечёнными в войны.

Хотя их радикализм нередко провоцирует контрреволюцию или внешние вооружённые конфликты, режимы, пережившие первоначальные испытания, обычно формируют три основных столпа устойчивости: «сплочённую правящую элиту», «высокоразвитый и лояльный аппарат принуждения» и «ликвидацию конкурирующих организаций и альтернативных центров власти в обществе».

Исламская Республика сформировала эти три столпа не вопреки, а благодаря десятилетиям внутреннего сопротивления и практически непрерывных горячих и холодных войн.

Продолжавшийся 444 дня захват американского посольства в Тегеране, начавшийся в 1979 году, и восьмилетняя война с Ираком Саддама Хусейна, вспыхнувшая годом позже, стали основополагающими кризисами, которые привели Иран к международной изоляции и экономическому разорению, но одновременно способствовали укреплению теократии Хомейни.

Оба кризиса продолжались значительно дольше, чем требовалось для достижения первоначальных целей, отчасти потому, что способствовали внутренней консолидации режима. Кризис с заложниками позволил оттеснить умеренные силы на политическую периферию, тогда как чрезвычайные обстоятельства войны с Ираком помогли подавить внутреннее инакомыслие и сформировать военно-промышленную систему, центральное место в которой занял Корпус стражей исламской революции (КСИР), обеспечивший укрепление теократического правления.

Подобно тому как Великий поход в 1930-х годах сформировал сплочённость и революционный авторитет китайской элиты, ирано-иракская война 1980-х годов сформировала поколение командиров КСИР, которые сегодня управляют Ираном.

В то время как большинство государств стремятся к нормализации обстановки и урегулированию кризисов, в Исламской Республике кризисы становились благодатной почвой для революции.

Как отмечал в 2003 году первый президент Исламской Республики Абольхасан Банисадр, проведший к тому моменту более двух десятилетий в изгнании:

«С окончанием войны создание кризисов не прекратилось. Режим мулл, возникший благодаря созданию кризисов, не мог продолжать своё существование, не порождая новые кризисы».

Исламская Республика превратила нестабильность в своё естественное состояние.

Более того, некоторые представители режима в частном порядке полагают, что нападения КСИР на суда во время нынешнего перемирия, равно как и максималистские требования иранских переговорщиков, были направлены на продление войны и укрепление власти сторонников жёсткого курса — подобно тому как ирано-иракская война в своё время помогла закрепить их позиции.

Начав войну против Ирана спустя несколько недель после того, как режим убил тысячи протестующих в ходе одной из самых кровавых расправ в современной истории страны, Трамп предоставил Тегерану внешний кризис, позволивший отвлечь внимание от внутреннего.

Представим, что Соединённые Штаты напали бы на Советский Союз в 1982 году, когда его экономика стагнировала, идеология утрачивала привлекательность, а стареющее руководство пыталось сохранить дискредитированный политический порядок. Вместо того чтобы ускорить крах коммунизма, такое нападение могло бы придать новые силы его защитникам, дискредитировать критиков и превратить кризис легитимности в борьбу за национальное выживание.

Нечто подобное, по всей видимости, произошло в Иране. Война позволила правителям Тегерана представить свою многолетнюю враждебность к Соединённым Штатам не как причину бедственного положения страны, а как подтверждение правильности собственного мировоззрения.

Показательно, что, несмотря на гибель многих высокопоставленных политических и военных руководителей режима в результате действий Израиля и США, ни один высокопоставленный чиновник не перешёл на сторону противника.

В сегодняшней Исламской Республике нет фигуры, обладающей достаточным авторитетом для продвижения реформ или сближения с Вашингтоном. При этом многочисленные влиятельные представители режима, чьи привилегии зависят от сохранения статус-кво, способны заблокировать и то и другое. Глубокие перемены требуют консенсуса, тогда как для сохранения инерции достаточно усилий нескольких человек.

Многое зависит от Моджтабы Хаменеи, который практически не появляется на публике. Остаётся открытым вопрос, как долго политическая и военная элита Исламской Республики будет подчиняться верховному лидеру, который по тем или иным причинам исчез из публичного пространства.

Иранская политическая культура тяготеет к культу личности. На протяжении большей части последнего столетия страной управляли четыре сильных лидера: Реза-шах (1925–1941), Мохаммед Реза Шах Пехлеви (1941–1979), Хомейни (1979–1989) и Али Хаменеи (1989–2026).

Лишь немногие крупные государства демонстрировали столь исключительную преемственность персоналистского правления при радикально различающихся политических системах.

Поэтому нынешняя ситуация, при которой верховный лидер отсутствует в публичном пространстве, возможно, по состоянию здоровья или из опасения покушения, а внутри силового аппарата существуют конкурирующие центры власти, выглядит как неустойчивое равновесие.

После прихода Хомейни к власти в 1979 году зарубежные наблюдатели зачастую предполагали, что революционный пыл Ирана со временем угаснет, а новых руководителей страны удастся склонить к сотрудничеству посредством грамотного сочетания уважительного отношения и экономических стимулов.

«Когда паника уляжется, Хомейни окажется чуть ли не святым», — прогнозировал в феврале 1979 года Эндрю Янг, представитель США при ООН в администрации Джимми Картера. «Через два года наши отношения с Ираном будут вполне стабильными».

Однако и сегодня режим продолжает скандировать: «Смерть Америке».

Правительства не придерживаются политического курса, который, по их собственному убеждению, ставит под угрозу их выживание. Неизменной ошибкой было предположение, что иранские лидеры не могут всерьёз подразумевать то, о чём неоднократно заявляют.

Исламская Республика всегда представляла свой конфликт с Соединёнными Штатами не просто как геополитическое противостояние, но и как моральную и идеологическую борьбу.

Хомейни, изложивший своё видение исламского правления почти за десятилетие до революции и реализовавший его после прихода к власти, в своём политическом завещании назвал Соединённые Штаты «главным врагом ислама».

Его преемник Али Хаменеи на протяжении почти четырёх десятилетий демонстрировал исключительную идеологическую последовательность, неоднократно характеризуя это противостояние как «неотъемлемый конфликт, фундаментальную несовместимость».

В случае обоих лидеров их публично выраженные убеждения оказались значительно более надёжным ориентиром для понимания поведения Исламской Республики, чем заверения её дипломатов или попытки западных наблюдателей выдавать желаемое за действительное.

Сын и преемник Хаменеи Моджтаба, которого никто не видел и голоса которого никто не слышал с момента его вступления в должность верховного лидера в марте 2026 года, в своих публичных заявлениях повторяет риторику отца.

«Преступные правители Америки и нелегитимный сионистский режим являются врагами не только Исламской Республики, Ирана или широкого фронта исламского сопротивления. Они питают враждебность ко всей исламской умме», — говорилось в одном из его заявлений.

После победы демократов на промежуточных выборах в США в ноябре в официальном англоязычном аккаунте Моджтабы Хаменеи в социальной сети X появилось сообщение о том, что «процесс распада США ускорился». Он также предупредил, что ни американские выборы, ни уступки со стороны Ирана не изменят «гегемонистскую систему» Соединённых Штатов и её враждебность к Исламской Республике.

Убийство старшего Хаменеи в начале войны продолжило процесс трансформации Ирана из государства, управляемого духовенством, в страну, где доминируют действующие и бывшие офицеры КСИР.

Многие наблюдатели предполагали, что этот переход от тюрбанов к военной форме приведёт к смещению акцента с религиозной идеологии на национальные интересы. Однако этого пока не произошло.

Хотя режим стал активнее прибегать к националистической риторике, он по-прежнему подчиняет благосостояние и безопасность иранцев целям революции. Мотивы представителей силового аппарата могут быть скорее финансовыми, чем религиозными, однако их интересы остаются неразрывно связанными с существующим революционным порядком.

Сиамак Намази, американец иранского происхождения, который провёл почти восемь лет в качестве заложника КСИР в тегеранской тюрьме Эвин, характеризует Исламскую Республику как «конкурирующую клептократию, маскирующуюся под теократию».

По его наблюдениям, многие представители правящей элиты руководствуются не столько религиозными догмами, сколько материальными выгодами, которые обеспечивает власть: льготными валютными курсами, привилегированным доступом к кредитам, импортными лицензиями и долей доходов от контрабанды.

«Революционная идеологическая обработка предназначена для рядовых исполнителей, поскольку кто-то всё же должен верить достаточно искренне, чтобы открыть огонь по собственным соотечественникам», — отметил он.

Впрочем, убеждённым сторонникам революции также есть что терять. В январе 2026 года Bloomberg опубликовал материал, в котором утверждалось, что Моджтаба Хаменеи через посредника создал финансовую империю на Западе, включающую элитную недвижимость в Великобритании стоимостью 138 млн долларов и счета в швейцарских банках.

КСИР превзошёл духовенство как по политическому, так и по экономическому влиянию. По некоторым оценкам, корпус контролирует более трети иранской экономики.

Отдельные командиры накопили огромные состояния, зачастую содействуя предпринимательской деятельности своих детей, известных как агазаде, или «принцы» правящей элиты. Однако вместо того, чтобы бросить вызов верховному лидеру, высшее командование своими публичными заявлениями продолжает демонстрировать солидарность с этим институтом власти.

Мохсен Резаи, многолетний командир КСИР, семья которого обладает значительными деловыми активами и который вернулся на государственную службу в качестве секретаря Высшего совета национальной безопасности, в сентябре 2026 года выразил преданность Моджтабе в интервью государственному телевидению.

«Давайте сохраним наше единство. Давайте сохраним наше достоинство. Давайте следовать за лидером революции», — призвал он.

В опубликованном в том же месяце 26-страничном открытом письме к американскому народу КСИР заявил, что война «вдохнула новые силы в Исламскую Республику» и обеспечит выживание режима на десятилетия вперёд.

Вместо того чтобы поставить под сомнение идеологию, которая подвела Иран к краю пропасти, корпус вновь подтвердил приверженность принципу велаят-е факих — доктрине верховенства исламского правоведа, назвав её «воплощением всех божественных добродетелей в политической сфере», позволившим Ирану противостоять дьявольским силам.

По мнению КСИР, революционные и религиозные догмы являются не причиной бедственного положения страны, а, напротив, «главными факторами, обеспечившими победу Ирана».

Иранские правители — не прагматичные националисты, руководствующиеся традиционными государственными интересами, но и не апокалиптический культ смерти. Они делегируют политику мученичества региональным вооружённым группировкам, одновременно безжалостно проводя политику собственного выживания внутри страны.

Для искренне верующих отказ от революции означал бы предательство собственных убеждений, а для тех, кто извлекает из неё выгоду, — угрозу их власти и привилегиям. Когда на кону стоит выживание режима, они могут изменить тактику, но не мировоззрение.

Война сделала Тегеран одновременно слабее и значительно агрессивнее.

До войны Исламская Республика напоминала режим-зомби: её идеология, легитимность и 86-летний верховный лидер, казалось, постепенно угасали. С началом войны она стала больше походить на режим, превративший вымогательство в инструмент государственной политики и готовый атаковать соседние страны, мировую экономику и Соединённые Штаты ради получения уступок.

Трамп фактически вознаградил Тегеран за его непримиримость. В своём драматическом обращении, ознаменовавшем начало войны в феврале 2026 года, Трамп пообещал положить конец ядерным амбициям Ирана, уничтожить его ракетный потенциал и нейтрализовать подконтрольные ему региональные вооружённые группировки. Он также призвал иранцев свергнуть их «порочную» диктатуру.

Однако вскоре президент изменил свою риторику. Хотя Трамп рассчитывал, что война станет быстрой «небольшой вылазкой», нападения Ирана на танкеры в Ормузском проливе и более 6700 ракетных ударов и атак беспилотников по соседним государствам Персидского залива вынудили его предпринять один из наиболее поразительных разворотов в современной истории американской внешней политики.

В июне Трамп подписал с Тегераном меморандум о взаимопонимании, предусматривавший чрезвычайно масштабные уступки. Он обязался снять все санкции в рамках окончательного соглашения, разблокировать замороженные иранские активы, разрешить экспорт иранской нефти и совместно с региональными партнёрами разработать пакет мер по восстановлению страны на сумму 300 млрд долларов.

Соглашение также признавало роль Ирана в определении будущего порядка управления Ормузским проливом, обязывало Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны и не содержало никаких упоминаний об иранских ракетах или подконтрольных Тегерану региональных группировках.

Всего за четыре месяца Трамп прошёл путь от наиболее жёсткой политики в отношении Ирана за всю историю до предложения самых щедрых дипломатических условий с момента революции 1979 года. Политика смены режима уступила место политике компромисса с ним.

Хотя меморандум о взаимопонимании просуществовал недолго — каждая из сторон обвиняет другую в его срыве, — урок, который извлёк Тегеран, был однозначным: сдержанность воспринимается как слабость, тогда как агрессия вознаграждается.

«Мы добиваемся уступок не посредством диалога, а с помощью ракет», — заявил Мохаммад Багер Галибаф, бывший командир КСИР, нынешний председатель парламента и одна из наиболее влиятельных фигур режима. «Победителем любого соглашения становится тот, кто уже на следующий день после его заключения лучше подготовлен к войне», — добавил он.

Тегеран уже даёт понять, что его главным послевоенным приоритетом станет не восстановление разрушенной экономики, а восстановление и расширение возможностей по нанесению ущерба своим противникам.

Наиболее наглядным примером этой тенденции является Ормузский пролив. То, что прежде было лишь угрозой со стороны Ирана, теперь воспринимается Тегераном как его законное право — возможность регулировать судоходство через одну из важнейших транспортных артерий мировой энергетики.

Для Ирана это одновременно инструмент экономического давления и потенциальный механизм сдерживания будущих нападений на него самого и его региональных союзников. Для остального мира это создаёт угрозу того, что Тегеран сможет в любой момент взять мировые энергетические рынки в заложники.

До войны давние амбиции иранского режима по вытеснению Соединённых Штатов с Ближнего Востока и прекращению существования Израиля казались фантастическими. Сегодня растущее число американских политиков и комментаторов, призывающих Вашингтон прекратить оказание помощи Израилю и сократить военное присутствие в регионе, укрепляет уверенность Тегерана в том, что он одерживает победу в идеологической войне.

«Президент США прекрасно понимает, что подавляющее большинство американцев испытывают отвращение к Израилю», — написал в ноябре в социальных сетях министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. «Американцам явно надоело, что Израиль обманом втягивает американские администрации в бесконечные войны. С них достаточно. Как и с нашего региона», — добавил он.

Обретённая Исламской Республикой уверенность отчасти объясняется её способностью наносить колоссальный ущерб при сравнительно небольших затратах.

Соседние государства Персидского залива потратили десятилетия и триллионы долларов на превращение своих стран в глобальные центры энергетики, транспорта, финансов и технологий. Теперь же Иран способен поставить всё это под угрозу с помощью дешёвых беспилотников Shahed, для противодействия которым Соединённые Штаты и их партнёры вынуждены использовать перехватчики стоимостью в миллионы долларов.

Ник Картер, британский генерал в отставке и бывший начальник Штаба обороны Великобритании, сравнил эту дорогостоящую практику с «бросанием автомобилей Ferrari в летающие тарелки для фрисби».

Созидание требует больших затрат и времени, тогда как разрушение происходит быстро и обходится дёшево. Резаи пообещал, что в случае возобновления боевых действий целями Ирана станут подводные кабели, центры обработки данных и объекты инфраструктуры искусственного интеллекта в странах Персидского залива.

Иранская концепция победы не предполагает военного разгрома Соединённых Штатов. Для её реализации достаточно убедить две аудитории — американскую общественность и соседние государства Персидского залива — в том, что военное присутствие США в регионе и партнёрство с Израилем приносят больше вреда, чем пользы.

Нападения на американские базы, центры обработки данных в странах Залива и суда, проходящие через Ормузский пролив, призваны донести следующий сигнал: путь к региональной безопасности должен пролегать через Иран, а не через Соединённые Штаты или Израиль.

«Народы и территории региона больше не будут служить щитом для американских баз», — заявил Моджтаба Хаменеи.

Однако подобная агрессия Ирана, скорее всего, приведёт к результатам, противоположным тем, на которые рассчитывает Тегеран. Угрозы в адрес государств Персидского залива лишь усиливают опасения, лежащие в основе американского военного присутствия в регионе.

В результате возникает самовоспроизводящийся цикл: правительства стран Залива ищут американской защиты от Ирана, Тегеран пытается вытеснить Вашингтон из региона, а каждый новый виток конфликта лишь углубляет зависимость этих государств от Соединённых Штатов.

Противостояние Ирана с Израилем представляет собой иную, потенциально ещё более взрывоопасную угрозу.

Враждебность режима к Израилю пережила уничтожение значительной части иранской военной инфраструктуры и сети подконтрольных ему региональных группировок. Иранские лидеры по-прежнему намерены восстановить свои арсеналы ракет и беспилотников, возродить потенциал таких союзников, как «Хезболла», и отомстить за убийство Али Хаменеи.

Однако Израиль столь же решительно настроен не допустить восстановления возможностей Ирана, представлявших для него угрозу до войны. Таким образом, каждая из сторон может интерпретировать попытки другой стороны укрепить потенциал сдерживания как подготовку к очередному нападению.

Что касается первоначального обоснования войны Трампом — предотвращения появления у Ирана ядерной бомбы, — то его действия и заявления убедили всё большее число иранских чиновников открыто выступать за разработку ядерного оружия.

Причём сам американский президент предоставил Тегерану аргументы в пользу этой позиции.

«Если бы у них было ядерное оружие, — заявил Трамп перед своими сторонниками спустя шесть месяцев после начала войны, — я бы позвонил верховному лидеру и сказал: „Господин верховный лидер, как ваши дела? Можем ли мы чем-нибудь вам помочь?“ — вместо того чтобы разнести его к чертям бомбардировками».

С момента революции 1979 года Вашингтон был склонен недооценивать самостоятельность Исламской Республики как политического субъекта и переоценивать собственную способность определять будущее Ирана.

Сторонники взаимодействия с Тегераном зачастую объясняли его непримиримость враждебностью Соединённых Штатов, тогда как сторонники конфронтации обвиняли в этом американскую слабость. Первые переоценивали гибкость Исламской Республики, вторые — её уязвимость.

И те и другие оказались подвержены тому, что бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал «стратегическим нарциссизмом»: убеждению, что противники прежде всего реагируют на действия Соединённых Штатов, а не руководствуются собственными интересами, идентичностью и амбициями.

Война Трампа продемонстрировала ограниченность как попыток принудить Иран к капитуляции посредством бомбардировок, так и стремления склонить его к умеренности посредством щедрых уступок.

За четыре месяца Вашингтон сначала применил подавляющую военную силу, стремясь ослабить или свергнуть Исламскую Республику, а затем предложил масштабные экономические и дипломатические стимулы для изменения её поведения.

Ни один из этих подходов не изменил революционной позиции режима, которая на протяжении десятилетий отличалась поразительной последовательностью.

Как писал Генри Киссинджер в 1957 году, «отличительная черта революционной державы заключается не в том, что она ощущает угрозу, а в том, что ничто не способно развеять её опасения».

Семена следующей войны уже посеяны. Независимо от того, какой курс изберут Соединённые Штаты, возросшая уверенность Исламской Республики, её решимость восстановить военную мощь и отомстить за гибель верховного лидера предвещают новое столкновение с Израилем.

Каждая из сторон теперь рассматривает другую как экзистенциальную угрозу, при этом между ними отсутствует прямой канал диалога, который позволил бы предотвратить ошибочные расчёты и потенциально ещё более разрушительную войну.

Для Вашингтона вывод очевиден: Соединённые Штаты могут стремиться к сокращению своего участия в ближневосточных делах, но они не смогут оградить себя от последствий новой войны между Ираном и Израилем.

Наиболее значительные компромиссы Исламской Республики пришлись на 1988 год, когда Хомейни неохотно согласился на прекращение огня, положившее конец восьмилетней войне с Ираком, и на 2015 год, когда Иран принял жёсткие ограничения в отношении своей ядерной программы.

Несмотря на то что эти решения разделяют почти три десятилетия, оба были продиктованы схожей логикой. Столкнувшись с колоссальным давлением и международной изоляцией, но имея дипломатический выход из кризиса, не требующий отказа от собственной идентичности, Исламская Республика продемонстрировала способность идти на уступки — однако лишь ради того, чтобы выжить и продолжить борьбу в будущем.

В своём выступлении в 2013 году, предвосхитившем ядерный компромисс Тегерана, Али Хаменеи охарактеризовал этот подход как «героическую гибкость».

Верховный лидер сравнил режим с борцом, который «проявляет гибкость по техническим соображениям», но при этом никогда не должен «забывать, кто его противник и что он делает».

Хаменеи настаивал, что тактическая гибкость ни при каких обстоятельствах не должна осуществляться в ущерб «революционной сущности» Ирана.

«Тот факт, что мир изменился, не может служить оправданием для изменения нашего поведения, наших идеалов и наших целей», — подчёркивал он.

Али Хаменеи обладал достаточной легитимностью, чтобы продвигать политику героической гибкости. Нынешний режим состоит из людей, которые скорее предпочтут эскалацию, чем решатся призвать к компромиссу.

Сегодня вызовы, исходящие от Ирана, значительно масштабнее, чем десять лет назад. Вашингтону необходимо не только предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия, но и удержать его от нападений на соседние государства, нарушения глобальной торговли энергоносителями через Ормузский пролив, ведения кибервойны с использованием искусственного интеллекта и проведения операций информационного воздействия против Соединённых Штатов и их партнёров.

При этом у Вашингтона меньше союзников и дипломатических рычагов влияния, чем в 2015 году, а пропасть недоверия между правительствами двух стран может оказаться непреодолимой. Иранский режим убеждён, что мировое общественное мнение находится на его стороне, а не на стороне Трампа.

48-летняя история американской политики в отношении Исламской Республики свидетельствует о том, что масштабные стратегические замыслы — будь то смена режима или сближение с ним — потерпели неудачу.

В двух случаях, в 1988 и 2015 годах, сторонам удалось достичь ограниченных соглашений, касавшихся поведения Тегерана, а не самой природы его режима.

Однако устойчивые перемены могут произойти только внутри Ирана, когда дадут трещину три столпа, на которых держится Исламская Республика: сплочённая элита, лояльный аппарат принуждения и отсутствие конкурирующих центров власти.

Вместо того чтобы углубить эти трещины, война Трампа, возможно, лишь сузила их.

Правители Ирана рассматривают выживание режима как доказательство собственной силы. Однако каждый преодолённый ими кризис оставляет страну более бедной, её народ — ещё более отчуждённым от власти, а сам режим — всё более зависимым от репрессий как инструмента выживания.

Подобно Вашингтону прежде, Тегеран теперь переоценивает возможности применения силы. Его самонадеянность может спровоцировать следующую войну, так же как репрессии, позволившие подавить последнее восстание, неизбежно создадут предпосылки для нового.

Революционная идеология, позволяющая режиму оставаться на плаву, продолжит тянуть Иран на дно, сохраняя у власти руководство, которое гораздо больше озабочено противостоянием своим противникам внутри страны и за её пределами, чем управлением государством и благополучием собственного народа.

Режим может объявлять о победе, однако у гордого народа Ирана — страны с древней цивилизацией и статусом энергетической сверхдержавы, но с обесцененной валютой, паспортом, с которым всё труднее путешествовать по миру, и скрывающимся от общественности лидером — мало оснований для торжества.

То, что не убило Исламскую Республику, медленно убивает Иран.