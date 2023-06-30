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Иранским женщинам разрешили смотреть футбол на стадионе

Иранским женщинам разрешили смотреть футбол на стадионе

Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил присутствие женщин на футбольных стадионах, заявил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

«Женщины смогут пройти на стадионы. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос, и… назначена рабочая группа, ответственная за (его) реализацию. Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два учреждения министерства информации (разведки) занимаются планированием деталей прохода женщин (на стадионы)», – приводит слова Таджа агентство ISNA.

Глава Федерации футбола уточнил, что женщины смогут посмотреть матчи на таких стадионах, как «Голь Гоухар» в городе Сирджан провинции Керман на юге Ирана, «Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане в центре страны, «Гядыр» в Ахвазе на западе Исламской республики. Кроме того, для присутствия женщин должен быть подготовлен стадион «Азади» в Тегеране. Также Тадж сообщил о начале работы на спортивном радио специального канала, посвященного женскому спорту.

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